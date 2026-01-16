春節提前領藥怎麼算？藥師公會：過年吃完為原則

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）今年農曆春節長達9天，衛福部宣布慢箋可提前領。究竟怎麼判斷何時可領藥，藥師公會今天提醒，不是看建議領藥日期，而是應把握「過年期間會吃完」原則，1月31日起就可領藥。

春節連假從2月14日至22日，衛生福利部昨天宣布，慢性病患者預訂回診日，或慢性病連續處方箋給藥用罄日，介於春節連假期間者，可提前14天、自1月31日起回診，由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，避免用藥中斷，影響疾病控制。

廣告 廣告

提前14天怎麼算，中華民國藥師公會全國聯合會今天透過新聞稿說明，最簡單的判斷標準，只要藥品「會在過年期間（2月14日至22日）吃完」，就可以在1月31日到2月13日之間，提早把下個月的藥領回家備用。

藥師公會全聯會指出，實務上常見民眾誤以為，只要慢箋上標示的建議領藥日期落在農曆新年，就可以提前領藥；事實上，慢性病連續處方箋本來就已依規定，提前幫民眾把「10天彈性」算進去了，如果按照建議日期「再往前推」，就會變成「提早再提早」，系統會判定太早領藥而不放行。

「直接問藥師最準！」藥師公會全聯會強調，社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、最即時的用藥諮詢與健康守門員，只要有用藥相關疑問，都可主動向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，提前準備好藥品，讓慢性病用藥不中斷，也讓家人放心團圓過年。（編輯：吳素 柔）1150116