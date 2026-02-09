春節換新鈔今起開跑！有民眾一早攜20萬到場兌換 全台455處據點一次看

【記者呂承哲／台北報導】農曆春節將近，新鈔兌換今（9）日正式開跑。中央銀行表示，為便利民眾年前換新鈔，已協調8家金融機構於全台設置兌鈔據點；今早新鈔兌換首日，不少民眾一早就到銀行排隊，搶先換好過年要用的「五色錢」。

今日上午，臺灣銀行總行前已有民眾提早到場等候。一名受訪民眾陳先生表示，他早上7點40分就來排隊，自己每年農曆年前都會固定來換新鈔，上週已先兌換20萬元，今天再補齊各面額鈔券，準備幫同事與家人換鈔，「等等進去就可以直接換，換齊各種面額，比較方便包紅包。」

他也提到，今年人潮更加冷，可能適逢寒流來襲，昨日至今氣溫偏低，今早天氣特別寒冷，似乎讓不少民眾打消排隊換鈔的念頭，現場人潮明顯比去年少了一半。

陳先生說，雖然ATM也能領到新鈔，但親自兌換更有過年「儀式感」，換好的鈔票會放入象徵開運的「五色錢」，整年留存，平常心祈求好運。

央行指出，已協調臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定全台共455家分行與郵局，作為今年指定新鈔兌換地點。

央行說明，新鈔兌換期間自2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日。其中，7家銀行共372家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定郵局，皆設置「新鈔兌換專櫃」；另有59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯提供兌換服務。

為提升查詢便利性，央行已於「新鈔兌換地點一覽表」中建置地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書粉絲專頁及行動App查詢指定兌鈔地點，並結合Google地圖與QR Code，方便民眾以手機快速定位，連結在此。相關兌鈔公告也將於2月5日至2月12日期間刊登於主要報紙，完整揭露455家指定兌鈔分行與郵局名單。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳內皆會張貼兌換告示，其中壹佰元券每人限兌100張，貳佰元及其他面額鈔券，則將視各據點庫存情況酌量供應，建議民眾提早規劃兌換時間。

呂承哲攝

央行提供

