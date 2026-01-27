春節換新鈔地點出爐！Google地圖就能查 2／9起開跑5天

春節換新鈔地點出爐。（示意圖／報系資料照）

農曆春節即將到來，為便利民眾兌換新鈔，中央銀行今（27）日表示，已洽請8家金融機構選定455家分行和郵局為此次指定兌鈔地點。新鈔兌換日程訂於2月9日至13日，計5個營業日，民眾可於央行官網、臉書及行動APP上查詢指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code方便查找。

中央銀行表示， 洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行（郵局）為本年指定兌鈔地點。

2月9日（週一）至2月13日（週五）這期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

此外，央行特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示；亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，可避開人潮、節省社會資源，並達到數位轉型之效。

115年度春節前8家金融機構之指定新鈔兌換地點一覽表。（圖／中央銀行）

手機門號跨行轉帳服務說明。（圖／中央銀行）

