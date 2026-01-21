春節換新鈔將開跑 富邦、台新「這天起」開放換鈔

農曆春節將至，依照往年慣例，中央銀行會在春節前5個營業日，協調指定金融機構同步開放換鈔服務，因此今年的換鈔期間可能落在2月9日至2月13日之間，不過實際日期仍需以央行正式公告為準。

依照往年慣例，換鈔服務由7家指定金融機構與郵局共同負責，全台將開放超過450個兌換據點。為了能在第一時間換新鈔，建議民眾先查詢好銀行據點，不過每間銀行提供的新鈔有限，換鈔前建議先致電詢問以免撲空。

大多數銀行分行及郵局會開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾，以下是往年配合央行提供換鈔的8家金融機構：

富邦、台新搶先開跑 宣布「這天起」開放換新鈔

部分民營銀行已經提前布局，像台北富邦銀行與台新銀行率先宣布，自2月9日起全台分行同步提供換鈔服務，ATM也同步開放換鈔，分散年節人潮。

廣告 廣告

台北富邦銀行宣布，全台分行同步於2月9日至13日連續5天，提供新鈔兌換服務，建議民眾善用LINE官方帳號「預約取號」的功能，大幅縮短現場等待時間。同時也能在ATM兌換新鈔，單筆最多可提領10萬元，每日最高可領15萬元，金融卡轉帳限額為3萬元，如需較大金額可改用網銀或行動銀行轉帳。

台新銀行也宣布，2月9日起採分階段進行換新鈔服務，由於ATM數量多，因此台新銀各分行以及大全聯、新光三越等大型據點會優先提供，其他ATM點位則會依序補齊。另此，此次換新鈔不包含全家便利商店據點，主要是考量補鈔作業量能與實際使用情形。

換新鈔有哪些限制？

換鈔並非無限供應，像是搶手的100元新鈔，每人限兌100張，也就是最多兌換1萬元，其餘面額像是200元、500元、1000元與2000元，則依各分行營業據點彈性供應。新鈔兌換期間，各分行門口也會張貼明確標示，協助民眾快速辨識是否提供兌換服務。若因資金調度或庫存限額等因素，無法兌得新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理

雖然央行鼓吹民眾以線上轉帳等方式，發放數位紅包，同樣能傳遞心意。不過根據央行資料顯示，2025年最高發行額，出現在過年前最後一個營業日1月24日，當天發行4兆537億元，較前一年同時期增加1784億元，顯示民眾仍習慣使用實體鈔票。

最後，提醒民眾新鈔資源有限，依過往經驗多半在農曆年前就會被兌換完畢，有需求的民眾不妨提早前往分行或指定ATM提領，以免臨近年節時撲空。