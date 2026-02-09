春節換新鈔開跑 百元鈔每次限兌100張

記者吳典叡／綜合報導

農曆春節將屆，因應民眾兌換新鈔需求，中央銀行選定8家金融機構、455家分行與郵局做為115年指定兌鈔地點，並於今（9）日起兌換新鈔。央行提醒，100元鈔券每人每次限兌100張，其他面額則酌量供應，而ATM內也均裝填新鈔，方便民眾提領。

央行表示，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行與郵局為115年指定兌鈔地點，從即日起至2月13日止，共計5個營業日可兌換。

同時，央行於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結（https://reurl.cc/ORO0My），民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

因應民眾兌換新鈔需求，央行提醒，100元鈔券每人每次限兌100張，其他面額酌量供應，各據點每日新鈔供應有限額，若現場兌換完畢，可前往鄰近據點詢問。同時，不妨考慮使用數位紅包，手機門號轉帳，速度快、免排隊，或是以適合流通的可用券，取代領用新鈔包紅包。

