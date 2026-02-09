春節換新鈔開跑！100元每人每次限兌100張

農曆春節即將到來，為滿足民眾換新鈔的需求，台灣中央銀行選定全台八家金融機構及中華郵政公司，共455個指定據點，自2月9日起連續五個營業日提供新鈔兌換服務。根據規定，每人每次可兌換100元鈔券最多100張，其他面額則會酌量供應。

自2月9日起，全台共455個指定據點，連續五個營業日提供新鈔兌換服務，每人每次可兌換100元鈔券最多100張，其他面額則會酌量供應。（示意圖非新鈔／中天新聞）

央行指出，民眾可透過官網、臉書專頁及行動APP查詢「新鈔兌換地點一覽表」，並結合Google地圖與QR Code，方便民眾快速找到指定地點。若某據點新鈔供應量不足，民眾可前往鄰近地點繼續兌換。

此外，為響應綠色金融潮流，央行鼓勵民眾考慮使用數位紅包，以減少實體鈔票的需求。央行強調「紅包最重要的是心意」，非新鈔亦能傳遞祝福與好運。

值得注意的是，因應春節兌鈔需求高峰，央行呼籲民眾分散時間前往兌換，以避免人潮聚集及長時間等候。

