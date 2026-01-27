春節換新鈔2/9起5天 新台幣改版全民票選

央行於春節前開放新鈔兌換服務，因應民眾發紅包及年節支出需求。同時，央行啟動新台幣鈔券改版規畫，以「台灣之美」作為系列主題，首度透過全民票選方式，徵詢各面額鈔券的設計主題偏好。此次改版不再聚焦單一人物或事件，而是從自然生態、建築文化、科技創新、永續發展等多元面向出發，期望透過公共參與，凝聚社會共識。

依既有作業機制，今(2026)年農曆春節前新鈔兌換將於2月9日至2月13日、共5個營業日辦理，由臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構配合，全台設置455處指定兌鈔分行與郵局，提供民眾換鈔。

廣告 廣告

兌換期間，多數分行與郵局將設置新鈔兌換專櫃，偏遠地區郵局則於一般櫃檯受理，以分流方式因應年節人潮。兌鈔地點已經公布於央行官網、行動App及社群平台，並結合地圖定位與QR Code功能，協助民眾快速查詢鄰近換鈔據點。

央行提醒，新鈔兌換並非無限供應，各兌鈔地點每日均設有庫存上限，其中100元券每人限兌100張，其餘面額則依各據點實際庫存彈性供應。若臨櫃無法兌得足額新鈔，民眾可改洽鄰近兌鈔據點辦理。

除公股行庫與郵局外，部分民營銀行也提前投入換鈔作業。台北富邦與台新銀行宣布，自2月9日起全台分行同步辦理新鈔兌換業務，並搭配ATM提領與預約機制，分散臨櫃人潮，提升兌鈔效率。

儘管近年數位支付與轉帳紅包逐漸普及，但實體鈔券在過年前仍有大量需求。央行統計顯示，去(2025)年過年前最後一個營業日，新台幣最高發行額達4兆537億元，較前(2024)年同期增加逾1,700億元，反映年節現金流通力強勁。

除了短期的換鈔安排，央行也著手新台幣鈔券中長期更新方向。現行新台幣主要鈔券面額自民國89年至92年間陸續發行，迄今已超過20年，隨著使用時間拉長，鈔券磨損率提高，防偽技術與印製規格亦有更新需要，因此啟動改版評估，檢視整體設計是否符合現行流通環境與管理實務。

此次改版規畫以「台灣之美」作為新版鈔券的系列主題，並強化各面額之間的整體一致性與辨識度。相關主題涵蓋自然生態、建築文化、科技創新、永續發展、工藝之美、民俗節慶、藝術美學、運動精神及女性的光輝等多元面向，呈現台灣社會與產業特色。

為蒐集社會意見並提高公共參與，央行於官方網站設立「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，開放全民以網路方式參與票選。只要完成電子郵件驗證後即可投票，每人限投1次，最多可選5項主題，票選結果將彙整作為後續圖稿設計、防偽與專業評估的參考依據。

央行表示，整體改版作業將採循序漸進方式推動，預計依不同面額，分階段推出新版鈔券，而非一次全面更換，以降低對市場與金融設備調整的影響。從主題確立、設計製版、原物料準備，到ATM等設備設定與宣導作業，整體時程預估約須2年，首張新版鈔券完成後，再視實際運作情形逐步擴展。

央行提醒，民眾查詢鈔券改版資訊或參與主題票選時，務必透過官方網站與正式公告管道辦理，避免點擊不明連結或提供個人資料。如有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線查證。

原文出處

延伸閱讀