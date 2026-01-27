春節換新鈔2/9開跑 央行：8金融機構、455個據點換得到

中央銀行發行局局長鄧延達說明過年新鈔兌換事宜。廖瑞祥攝



農曆春節將至，不少人準備兌領新鈔、包紅包，中央銀行發行局局長鄧延達今（1/27）表示，新鈔兌換時間為2月9日至13日，在5個營業日期間，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、中小企銀等7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另有59家的偏遠地區郵局，會於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行今日舉行農曆春節前新鈔兌換事宜記者會，局長鄧延達說明，反映民眾對鈔券的需求，新鈔數量都有持續增加，2025年平均發行額3兆7271億元，相較前一年增加1921億元、年平均增加5.43%，而去年最高發行額是在過年前一個營業日、即1月24日，是4兆537億元、年平均增4.60%，顯示國人習慣使用實體鈔券。

配合綠色金融趨勢，鄧延達說，「紅包在心不在新」，鼓勵民眾以仍適合流通的可用券取代新鈔包紅包，可兼顧環境永續，或使用「手機門號跨行轉帳服務」收發數位紅包，透過金融機構的ATM、網路銀行、行動銀行或電支機構APP等服務通路，設定「銀行帳號」或「電支機構帳號」綁定「手機號碼」，並完成簡訊驗證後，就可以手機號碼取代收款帳號，以手機門號發紅包、收紅包。

不過，有些民眾基於傳統年俗，習慣以新鈔討吉利、增財運，央行表示，為了加強服務民眾需求，特地在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，並結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

同時，在新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

