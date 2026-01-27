春節換新鈔2/9開跑 455處金融機構可兌換

（中央社記者潘姿羽台北27日電）農曆春節將至，民眾多有換新鈔需求。中央銀行今天宣布，已經選定8家金融機構、455家分行與郵局為115年指定兌鈔地點，2月9日至2月13日，共計5個營業日可兌換。

央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行與郵局，為115年指定兌鈔地點。

央行特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。此外，央行也將於2月5日至2月12日，在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔分行與郵局名單。

央行表示，新鈔兌換日程訂於2月9日（週一）至2月13日（週五），共計5個營業日。這段期間，7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設新鈔兌換專櫃；另外59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

央行表示，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；民眾若無法充分兌得所需新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行發行局局長鄧延達表示，去年新台幣平均發行額為3兆7271元，年增5.43%，最高發行額在過年前一個營業日，達4兆537億元，年增率達4.06%。顯示民眾對於實體鈔券需求仍大。

鄧延達呼籲，綠色金融是國際趨勢，民眾可用適合流通的鈔券取代領用新鈔包紅包，表達祝福同時，也能兼顧環境永續。（編輯：楊蘭軒）1150127