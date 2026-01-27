春節換新鈔2/9開跑！ 455間分行地點 手機Google一鍵查





農曆春節將至，中央銀行今（27）日宣布，今年新鈔兌換服務自2月9日（週一）至2月13日（週五）連續5個營業日辦理，攜手8家金融機構在全台設置455處指定兌鈔據點，方便民眾包紅包、迎新年。

央行指出，今年參與兌鈔的金融機構包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企銀及中華郵政等8家金融機構。期間將有372家銀行分行及都會區24家郵局設置「新鈔兌換專櫃」，另有59家偏遠地區郵局於一般櫃檯受理，力求兼顧城鄉服務。

為提升便利性，央行在官網、臉書及行動APP提供「新鈔兌換地點一覽表」與地圖連結，並結合Google地圖與QR Code，讓民眾可用手機快速查詢最近兌鈔地點；同時自2月5日至12日於主要報紙刊登完整名單。

▼「新鈔兌換地點一覽表」QR Code。（圖／中央銀行提供）

央行提醒，各兌換點將張貼告示，百元鈔每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應；由於每日新鈔供應有上限，若未能兌足所需，可改至鄰近據點辦理，相關問題可電洽（02）2357-1945。

此外，配合綠色金融政策，央行鼓勵民眾以仍可流通的舊鈔取代全新鈔券，或改採數位方式發送紅包。民眾可透過「手機門號跨行轉帳服務」，完成門號驗證與帳戶綁定後，只需輸入親友手機號碼並確認戶名隱碼，即可安全快速轉帳，降低轉錯帳與詐騙風險，也能避開換鈔人潮，兼顧便利與環保。

▼民眾只需輸入親友的手機電話號碼，於轉帳前確認「收款戶名隱碼2資訊」，即可方便又快速發紅包，又可降低轉錯機率及有效防止詐騙。（圖／中央銀行提供）

