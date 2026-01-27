春節換鈔2/9起連續5天！ 全台8金融機構455據點一覽

中央銀行今（27）日公布農曆春節前新鈔兌換事宜。為便利民眾春節前兌換新鈔，央行已洽請台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定455家分行或郵局為指定兌鈔地點。

央行說明，新鈔兌換日程訂於2月9日至2月13日，計5個營業日。兌換期間，7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」加強服務；另59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可於央行官網、臉書及行動APP查詢指定兌鈔地點位置，並結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼告示，註明「本分行(郵局)提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」。央行提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行表示，鑒於綠色金融係國際趨勢，鼓勵民眾以仍適合流通的可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。央行亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型之效。

