春節搭國道客運享6折優惠 新竹區易壅塞與替代路線一次看

公路局和新竹區監理所說明「春節連續假期疏運計畫」。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為鼓勵民眾在春節連假期間搭乘公共運輸，民眾於2月13日22日搭乘指定88條國道客運路線可享票價6折優惠，新竹區監理所轄管9003及9010路線採原票價6折優惠；此外，針對中長途國道客運的常客，TPASS 2.0每月搭乘2-3次或4次以上，可分別享有15%、30%回饋，歡迎民眾多加利用。

新竹區監理所所長孫榮德表示，該所配合公路局「春節連續假期疏運計畫」，協調轄內各客運業者完成相關場站及車輛整備，並將視春節期間人潮情況，請業者機動調整加開班次，確保春節公共運輸暢行無虞。

春節連假期間，民眾除搭乘國道客運享有優惠；在轉乘優惠部分，持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運、公路客運路線及幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。此外，春節加碼優惠轉乘指定幸福巴士路線免費。

在旅遊路線方面，新竹地區1日暢遊可選擇搭乘「台灣好行獅山縣」，該路線沿途停靠綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點。歡迎下載「iBus公路客運」APP，以隨時查詢公路客運及部分市區公車路線即時班次和相關乘車訊息。

公路局北區養護工程分局表示，春節9天假期，預估北部地區南下返鄉車潮在2月13日下午5時至16日(除夕)上午會陸續湧現，雖然提早2天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

台68線西行南寮匝道自2月13日(除夕前2日)22時至22日(初六)23時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至台68線西行終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。另外，台61線新港3街口自2月13日22時至22日(初六)23時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月13日15時開始封閉持續到23日(初七，上班日)上午9時。

公路局呼籲各用路人，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，並避開壅塞路段與尖峰時段。

春節連假期間，民眾除搭乘國道客運享有優惠。(記者廖雪茹攝)

公路局轄管省道的管制與疏導措施。(記者廖雪茹攝)

