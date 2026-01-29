春節搭客運 省錢又便利

彰化監理站籲請連假期間可利用縣內公路客運路線以及臺灣好行鹿港祈福線、鹿港祈福快線規劃彰化迎春納福賞燈季之旅。（記者方一成攝）

交通部公路局為紓解春節連假返鄉及出遊的人潮，於二月十三日至二月二十二日推出多項客運優惠措施，包含八十八條國道客運路線享票價六折優惠，持TPASS2.0+票卡搭乘者最高可享四二折優惠，另搭乘國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運，可享基本里程或一段票免費優惠，轉乘指定幸福巴士全程免費，歡迎民眾多加利用。

彰化監理站黃建興站長今（二十九）日表示，連假期間可利用彰化縣內公路客運路線以及臺灣好行「鹿港祈福線」、「鹿港祈福快線」規劃彰化迎春納福賞燈季之旅。同時，也建議鄉親可以利用手機下載公路客運「iBus」APP，輕鬆查詢客運路線、時刻表、票價及班車預估到站時間等相關資訊，讓您搭乘更便利。

彰化監理站表示，春節連假期間及尖峰時段，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，將不定期派員至各客運公司場站稽查疏運成效，協調轄區內各公路客運業者全力參與疏運工作，充分準備大眾運輸運能，以滿足民眾返鄉出遊的交通需求。

連假客運優惠詳細內容及優惠期間資訊，請至公路局網站(http://www.thb.gov.tw) 查詢；相關客運路線班次資訊可至各客運公司或「公路客運乘車資訊查詢系統(http://taiwanbus.tw/)」網站查詢。