春節搭小黃快看！北市這天起「每趟加收 30 元」

今年計程車春節加成運費將從2月11日零時開始調整。示意圖／鏡週刊提供

連放9天的農曆春節即將到來，許多人會與親友小酌歡聚，北市公運處表示，今年春節加成運費將從2月11日零時開始調整，每趟加收30元，乘客可在下車前索取乘車證明，若是遇到未按表收費的情況，可撥打1999申訴，查證屬實可處9000元至9萬元罰鍰。

2026 春節計程車加成規範

今年農曆春節連放9天，將從2月14日一路放到2月22日，北市公運處表示，因應年前送禮訪友及春假期間走春拜年乘車需求，為鼓勵計程車運將疏運旅客，自2月11日零時開始，至2月22日24時止，實施春節加成運價，每趟加收30元，共計12天，運將須使用新式計費表春節加成功能，如未選取仍應依照跳表金額收費，不得額外加收，從北市上車的乘客依照計費表金額支付金額。

乘客自保 3 步驟：遇喊價、未按表可申訴

公運處提醒，乘客在下車前可向駕駛索取乘車證明，如果遇到未按表收費的情形，可記下車號、時間及地點，撥打1999申訴，經查證屬實可依法裁處9000元至9萬元罰鍰，公運處與警方也會不定時進行聯合稽查。

公運處與警方將聯合稽查

公運處表示，目前已印製好春節計程車運價加乘宣導貼紙，駕駛可於21日起至北市計程車服務站、警察廣播電台、交通警察大隊及北市計程車工會索取。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻

怕學壞才送去當兵... 海陸中士淪共諜洩密 他揭檢調行動時間點太「剛好」

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除

生殖器流膿紅腫！17歲男同時感染梅毒＋淋病 竟只關心「這件事」