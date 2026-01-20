即時中心／高睿鴻報導

春節假期將於下（2）個月登場，由於長假旅客多、但提供服務的人減少，因此根據市場機制，加成收費無可避免。為此，雙北交通局宣布了今（2026）年度計程車春節加成收費，將自春節連假前3天起實施，也就是從2月11日凌晨12點起、至2月22日晚上12點，整個北北基區域（台北、新北、基隆）同步運作，加成金額共30元，已納入跳表金額；交通局表示，搭車民眾應依跳表金額支付車資。

另外，新北瑞芳、烏來等地區的固定路線，則依公告價酌收春節運費。以日間而言，從瑞芳火車站搭乘到九份、金瓜石、十分寮、雙溪，分別應收費260、340、670、830元；而若從烏來風景區停車場或覽勝橋旁台車站，搭乘到纜車站、內洞森林遊樂園、捷運新店站，則分別收費360、530、850元。

此外，新北交通局運輸管理科科長許芫綺也表示，除了計程車春節加成30元、夜間（23:00至06:00）還要另外加成20元及國道通行費，均應計入跳表金額收費。其中，夜間加成是由計費表依時間自動加計；春節加成及國道通行費，則由計程車駕駛操作設定，計費表上將顯示「春節」字樣。

交通局也提醒乘客，下車前應索取乘車證明，並當場確認收費金額；如遇超收情形，請記下車號、時間及地點等資訊，撥打新北市1999市民服務專線，或至新北市政府市長信箱（https://service.ntpc.gov.tw/contact/Index.action）提出申訴。

交通局亦特別印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電臺及經濟部標準檢驗局等處，運將朋友可至上述地點索取，並張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查閱。

快新聞／春節搭小黃注意！北北基「這期間」將多收30元 司機亂收費得挨罰

計程車計費表「春節」字樣顯示畫面。（圖／新北市府交通局提供）

交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查外，農曆年前及春節期間將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守相關規定。若未依跳表金額收費、或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處9千至9萬元罰鍰。

