春節搭小黃注意！北市這12天加收30元 超收最高罰9萬

台北市公運處呼籲，農曆春節期間計程車應切換春節加成運價方案，若無設定收費則以跳表計費（孫敬攝）

農曆春節將至，台北市公運處宣布今年計程車春節加成運價方案，將自2月11日（三）零時起至2月22日（日）24時止，實施為期12天的加成收費，每趟次加收30元。若乘客遇到加收車資，應保留乘車證明並記錄上車時間及地點，通報1999申訴。

公運處表示，春節期間計程車駕駛必須使用新式計費表內建「春節加成」功能，若駕駛未選取加成鍵，則僅能依跳表金額收費，不得額外向乘客索取加收費用。為加強宣導，公運處已印製春節期間運價加成宣導貼紙，駕駛可於1月21日起至計程車服務站、警察廣播電台及交通警察大隊、計程車公工會等地索取並張貼於車內。

為維護消費者權益，公運處提醒民眾下車前應向駕駛索取乘車證明，遭遇未按表收費或超收情形，民眾可撥打1999申訴，並提供車號、時間與地點等資訊。

公運處科長洪瑜敏補充，司機以個人名義接送乘客，將函請司機說明；司機所屬的是車隊或有跟叫車業者合作，則會請車隊業者協助處理，不論是叫車當下或事後才發現被超收車資，都可向1999申訴。

公運處指出，經查證屬實將依公路法第77條第1項處新台幣9,000元至9萬元罰鍰，公運處也將與警方在各大計程車排班區聯合稽查。

