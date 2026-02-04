春節搭計程車注意！ 大新竹2/13-2/22運費加收3成

〔記者洪美秀／新竹報導〕春節出遊注意了！新竹市府交通處表示，大新竹地區計程車115年農曆春節運價調整方案比照114年農曆春節期間實施標準，加成計費時間從2月13日到2月22日(大年初六)共計10天，運價按原規定收費方式加收3成。

市府表示，春節期間旅客有搭計程車的需求，為避免業者在春節期間向乘客隨意加價喊價的可能，造成乘客權益受損並產生糾紛，市府援例在今年1月16日邀集交通部公路局新竹區監理所新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會及竹市警察局等相關單位研商115年農曆春節計程車運價調整相關事宜，並決議比照114年春節期間實施方案，自2月13日0時起至2月22日(大年初六)24時止，共計10天，運價按原規定收費方式加收3成。

交通處補充，為提醒乘客春節期間搭乘計程車的收費加價措施，市府有印製中、英、日3國語言的收費說明，供計程車駕駛掛在車廂後座，協助乘客了解春節加成措施。如有超收等情況，也可撥打相關投訴電話。

