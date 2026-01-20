春節搭計程車要加錢！台中桃園、大新竹「這10天」漲價 計費方式曝

即時中心／高睿鴻報導

春節假期將於下（2）個月登場，由於長假旅客多、但提供服務的人減少，因此根據市場機制，加成收費無可避免。為此，各縣市近期陸續拍板計程車春節費率，除了北北基加成30元，台中市、桃園市也宣布，每趟將加收50元；另，桃園國際機場排班計程車，則是每趟次加收100元；新竹縣市則是「依原收費加收3成」，而如果小黃司機藉著假期亂喊價，民眾可向主管機關檢舉。

桃園市交通局說明，桃園市計程車現行運價為：基本費1250公尺90元、之後每跑200公尺加收5元；車速每小時5公里以下的停等時間，則是累積80秒加收5元。另一方面，桃園國際機場排班計程車，則可加收15%停留服務費，起程收費105元、續程收費每200公尺5元並加收15%、延滯計時收費每80秒加收5元。

而今年春節期間2月13日凌晨12點、至2月22日晚上12點，為期10天期間，桃園市計程車可於上述收費標準，每趟再另加收50元；桃機排班計程車每趟次加收100元。

在這段期間，台中也是每趟次加收50元，並得依照計費表功能選取春節費率，未啟用者不得額外加收。至於新竹縣、市政府，則是在研商後公告農曆春節運價調整方案，將按原規定收費方式加收3成，加成期間同樣為上述10天。

各地交通主管機關強調，民眾如果遇到駕駛任意喊價、超收車資或拒載等情形，請記下車牌及發生時間、地點或乘車收據等相關資料，可撥打1999專線或向警察機關等單位檢舉。經查證屬實者，將依違反公路法或道路交通管理處罰條例相關規定舉發。

