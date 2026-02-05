春節搭計程車「竹苗加3成」 竹縣府：短程較優惠

新竹市 / 綜合報導

農曆新年將至，各縣市政府紛紛宣布計程車「春節加成費用」，像是北北基單趟加收30元，花東每趟加收50元等等。但新竹跟苗栗的加收費用掀起熱議，因為採取「原運費加收3成」，而且沒有累計上限，遭質疑是不是漲太多。對此，新竹縣府表示，使用加成的方式，對短程消費者來說相對優惠。

馬路上車來車往，也常能看見計程車穿梭大街小巷，載著民眾直達目的地，但春節連假快到了，加成費用掀起熱議，原來各縣市政府間，公布的加成費用沒有統一，像是北北基跟宜蘭，都是單趟加收30元，桃園、台中以南以及花東，單趟加收50元，至於桃園機場排班計程車，每一趟都多收100元，而新竹跟苗栗，則採原運價加收百分之30費用，而且金額累計沒有上限。

新竹運匠秀出收費對照表，按照加三成計價，若起跳價100元收費變成130元，多的30元持平北北基宜，如果運價165元，收費就會變成215元，等於是漲50塊，但只要單趟運費超過335元，加成費用飆破百元，成為全台之冠。

民眾說：「百貨公司這麼有錢，打折都打9折而已，(一成)那就已經很多了，三成就是有點過頭了，快要到一半了啊。」面對車資暴漲三成，民眾直呼太誇張，新竹縣府出面解釋，新竹縣府交通處副處長張淇銘說：「原運價加收百分之30，相較其他縣市採起跳價加成的部分，短程使用對消費者來說是相對的優惠。」

但也有司機認為漲太兇，反而會影響生意，新竹計程車司機說：「不合理，沒有人要坐(計程車)，我們也覺得比較貴啊，完全都沒有客源啊，總金額乘以1.3欸，等於三成欸，講沒有用，我們跟市政府好幾年，我跑將近快30年，啊講沒有用。」

也有司機透露，民眾大多搭乘大眾運輸，就算搭計程車也以短程為主，對荷包影響程度沒這麼大，但也建議相關單位未來能再調整，增加民眾搭車意願，也讓運匠增加收入，雙贏過好年。

