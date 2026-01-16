春節搶票大崩潰！高鐵官網、APP開賣秒當機 內行曝3撇步

春節高鐵票於今（16）日0時開放預購，官方網站與App卻接連傳出異常，讓不少熬夜等候的民眾相當不滿，相關抱怨瞬間在網路上炸開。不過也有內行網友順利買到車票，分享成功搶票撇步。

高鐵APP從16日凌晨0時0分整就開始忙線。 （示意圖／中天新聞）

一名網友0時3分在《PTT》發文炮轟「高鐵網站整個卡爛」，直呼「又到了搶票時節，高鐵網站整個卡爛，是不是只能撿退票了？到底有多少人在搶票？有沒有卦？」

貼文立刻掀起熱議，大家紛紛留言抱怨，「卡成狗」、「不是卡住進不去就是跳出班次沒有結帳鈕」、「2026了還像個原始人一樣傻傻在刷網頁」、「出現網路訂票系統暫停服務！」、「我00:00訂初三的票直接完售」、「我點到最後確認然後當掉？！」、「有史以來最爛的一次」、「還以為在搶周杰倫演唱會」。

春節高鐵票於今（16）日0時開放預購，官方網站與App卻接連傳出異常。（圖／翻攝自PTT）

此外，實際上線搶票的民眾發現，官網頁面跑出「網路訂票系統暫停服務中」、「進行系統維護作業，目前無法提供服務，請稍後再試，不便之處，敬請見諒」等訊息。而APP雖然可以點選，但每次點擊就會出現「購票系統忙碌中，請稍後重新操作」，甚至顯示「內部伺服器發生錯誤。Server has internal error.」。

然而，在一片哀號聲中，也有網友幸運訂到返鄉車票，大方分享秘訣，「網站卡死，APP可以，一直刷就對了」、「用語音順利訂到了」、「Klook1分鐘按完，等它出票就好」、「買到了，別用電腦，手機選好一直點就好，手機快多了」、「Klook用電腦幫我訂，真爽」、「網站跟手機卡到爆，改去ibon秒買到」。

