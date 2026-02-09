春節收容人電話懇親 中華電信攜手台東縣各監所辦5場次

cnews204260209a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

中華電信臺東營運處攜手臺東縣各監獄及戒治所，合作舉辦春節收容人電話懇親活動。中華電信表示，活動期間共舉辦5個場次，分別是1月26日、1月27於東成監獄、1月26日至1月30日於泰源監獄、1月28日、1月29日於臺東戒治所、2月3日於綠島監獄及2月5日於臺東監獄等。共提供一般電話機3部及插卡式電話機43部，協助2945名收容人，在春節前夕透過電話與家人通話，以一線串起親情，拉近彼此距離，傳遞無限的祝福與思念。

廣告 廣告

中華電信臺東營運處總經理陳昭寬表示，長期秉持「關懷社會、服務社群」的理念，持續將資通訊專業，轉化為具體的公益能量。適逢春節來臨之際，期盼透過通訊服務搭建愛的橋樑，讓收容人與家人保持聯繫，感受親情的撫慰及關懷。藉由家庭的支持力量，引領他們重拾信心與起步的動力、回歸社會，共同構築一個愛與尊重並行的溫暖家園。

中華電信臺東營運處表示，未來將持續發揮資通訊專業優勢，與臺東縣轄各機關及地方維持緊密合作，透過穩定且充滿溫度的通訊服務，實踐企業社會責任，展現深耕在地、與社會共好的關懷行動及人文價值。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

台鐵春節限定食炸開運便當開賣 5道諧音菜色破解詐騙套路

開刀房外被詐騙 警提醒詐團專挑家屬最脆弱時下手

【文章轉載請註明出處】