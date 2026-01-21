春節收紅包寒假打工 北市叮嚀學生3不1要防詐騙

（中央社記者楊淑閔台北21日電）台北市教育局今天表示，學生農曆新年會收到壓歲錢，或趁寒假打工，面對網路不明訊息不點奇怪連結、不輕信保證中獎、不隨意提供個資，要主動與家長、老師或警方確認，以防詐騙。

農曆新年、寒假將到來，教育局發布「三不一要」口訣提醒學生，藉此防範詐騙，若遭遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線查證，以免受騙上當。

教育局並舉例，學生族群常見受害類型以「網拍購物」居首，其次是「遊戲詐騙」與「中獎通知」類型，詐騙集團通常都是利用網路平台、社群訊息，誘引學生誤點連結或轉帳付款來達成詐騙，甚至會以「限時特價」、「保證中獎」用語吸引學生上當。

教育局叮嚀，寒假打工是學生被詐騙的另一個時機，假借「輕鬆高薪」徵才名義，誘使學生成為「人頭帳戶」或「車手」，一旦涉案，甚至會面臨刑責；提醒學生不可將個人銀行帳戶、提款卡或手機門號交付他人，也萬萬不可幫陌生人提領金錢。

教育局強調，學生寒假想敲定打工場所，應先查驗公司資料，並要跟家長確認，以防誤入陷阱；教育局也會聯合警方，在寒假期間加強校外巡查，並鎖定校園周邊高風險地區及青少年聚集場所，推動反詐教育與安全宣導。（編輯：張銘坤）1150121