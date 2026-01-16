春節放9天怕斷藥 記住這「日期」！健保首度開放提早14天領藥 15

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今年春節連假長達9天（2月14日至2月22日），慢性病民眾想備好藥物，千萬得留意這個日期！健保署今年首度開放讓民眾可以提早14天就先領好藥，只要慢性病患者預訂回診日或慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節連假期間者，可提前14天、自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，避免用藥中斷。

健保署署長陳亮妤表示，慢性病連續處方箋提早領藥是每年的例行，但今年首度提前、讓民眾可提前14天領藥，主要是很多第一線醫事人員反映，有部分主治醫師每二周才看診一次，民眾可能因此錯失看診時間。

陳亮妤說，今年是第一次試辦，如果風評不錯的話，不排除未來就一路比照辦理下去。

藥師公會全聯會也提醒，春節前最常被問到「我可以提前領藥嗎？」其實民眾只要記住一個原則，看家中的藥會不會在春節連假期間吃完，而不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，只要藥品確定會在年節期間用完，即可依規定於1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用，避免連假期間無法即時領藥。

藥師公會全聯會說，實務上常見民眾誤以為，只要慢箋上標示的建議領藥日期落在農曆新年，就可以提前領藥。但事實上，慢性病連續處方箋本來就已依規定，提前幫民眾把「10天彈性」算進去了，有些醫療院所才會在處方箋上標示可提前領藥日期作為提醒，如果再從這個日期往前推14天，就等於「已經提前，又再提前一次」，實際上可能變成提早近20幾天領藥，不僅不符年前提前領藥規定，也容易在藥局領藥時產生爭議，甚至白跑一趟。

藥師公會全聯會強調，春節前民眾其實不必反覆計算日期，只要花點時間檢視家中的慢性病藥品，確認是否會在連假期間吃完即可。若對藥量是否足夠、是否符合提前領藥條件感到不確定，也歡迎提前走一趟附近的社區藥局，請藥師依實際用藥情形協助確認，避免自行推算錯誤而影響領藥權益。

照片來源：藥師公會全聯會提供

