春節散策快預約！台灣好行「168虎埤老街線」載你遊山玩水

台南市政府觀光旅遊局於春節期間推出「台灣好行168虎埤老街線散步導覽」活動，邀請民眾以低碳旅遊的方式，深入探索新化山城的文化與自然魅力。活動結合台灣第一水庫虎頭埤的自然景觀與新化老街的歷史風貌，將於2月18日至21日舉辦，共計四梯次、80個名額，現已開放免費線上報名。

台南市政府觀光旅遊局於2月18日至21日推出「台灣好行168虎埤老街線散步導覽」活動，共計四梯次、80個名額，現已開放免費線上報名。（圖／台南市觀光旅遊局 提供）

台南市長黃偉哲表示，新化作為台南重要的山城聚落，擁有完整保存的老街建築、日治時期的官署設施及鄰近的虎頭埤風景區，是兼具文化底蘊與自然景觀的旅遊亮點。透過168虎埤老街線的串聯，遊客可方便地以大眾運輸方式遊覽，並以低碳友善的方式細細品味新化的歷史故事與山林風光。他也鼓勵民眾安排春節假期，走進新化感受不一樣的台南慢旅行。

廣告 廣告

觀旅局長林國華進一步說明，此次散步導覽活動將由專業導覽老師陳楠修帶領，從興南客運新化站出發，依序參訪新化街役場、新化老街、蘇家古厝、日式宿舍、天壇護安宮等大目降文化園區的主要景點，接著搭乘台灣好行168虎埤老街線前往虎頭埤風景區與林家園藝，透過生動的解說，讓參加者深入了解新化的歷史發展與自然景觀的交融之美。

台灣第一水庫虎頭埤。（圖／台南市觀光旅遊局 提供）

活動期間，參加者可憑識別證免費搭乘台灣好行，並兌換虎頭埤入園門票。此外，台南市168產業觀光發展協會與當地商家合作，活動結束後將提供多項優惠，包括林家園藝、虎頭埤遊憩設施及瓜瓜園產品等，讓參加民眾享受物超所值的體驗。

有意參加的民眾可至「台南旅遊網」的「旅遊服務」頁面進行線上報名，名額有限。

蘇家古厝是位於新化區中正路341巷內有數間超過百年以上的老屋。（圖／台南市觀光旅遊局 提供）

延伸閱讀

飯店1晚近萬元「沒給紙拖鞋、瓶裝水」 他怒：太噁

起得比雞早！「連2天凌晨集合」陸翁跟團遊猝死 家屬怒求償

武陵櫻花季2/13起管制上山！賞櫻專車預售票已賣5成