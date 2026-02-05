春節敬軍 宜蘭各界感謝國軍官兵保家衛國

【記者葉柏成／宜蘭報導】曾當選宜蘭縣全國敬軍模範，目前也是宜蘭縣政府敬軍團的團員的宏鎰集團林以勝董事長，今（5）日陪同林茂盛代理縣長與宜蘭縣社會各界工商團體代表及宜蘭縣軍人服務站長、顧問組成的敬軍團團員一行30餘人，前往陸軍蘭陽地區指揮部實施蘭陽地區駐軍的春節敬軍慰問活動。

宜蘭縣「敬軍慰問活動」春節敬軍活動，由代理縣長林茂盛分別代表向陸軍蘭陽地區指揮部、陸軍步兵第153旅、軍備局第202廠礁溪分廠、軍備局兵器試驗場、宜蘭縣後備指揮部、國軍宜蘭財務組、宜蘭憲兵隊、空軍防空暨飛彈第613營1連等單位致贈春節慰問金，勉勵所有的國軍官兵，感謝國軍官兵保家衛國的辛勞，以實際敬軍慰問行動表達軍民同心團結合作的精神為軍愛民，民敬軍做了完美詮釋。

《圖說》宜蘭縣春節敬軍團致贈春節慰問金，感謝國軍官兵保家衛國的辛勞，以實際行動表達軍民同心團結合作的精神為軍愛民。〈主辦單位提供〉

林茂盛表示，每逢各種節日，國軍總是戰戰兢兢、居安思危，保衛國家安全，讓縣民安心過節，謹代表全體縣民，感謝國軍官兵的辛勞與付出，縣府團隊賡續與國軍弟兄攜手共創「宜蘭好生活」，預祝大家春節愉快、身體健康、家庭美滿幸福、萬事如意。

宏鎰集團林以勝董事長指出，他也身爲全民國防宜蘭縣後備軍人輔導組織的顧問，深感國軍官兵弟兄姐妹，無論是平日或節日，在營區總是堅守崗位，平時訓練各種作戰技能等任務，守護國家安全，災害來臨時，動員國軍支援災害搶救及復原。