春節敬軍 王惠美致贈30萬加菜金感謝國軍守護家園

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】春節將至，彰化縣政府今（29）日邀請17個駐軍單位主官及代表座談交流，並致贈總計30萬元春節加菜金，以表達對國軍官兵保家衛國及協助地方救災的謝意。

為感謝國軍官兵長期守護縣境安全及協助地方救災，彰化縣政府今（29）日舉辦春節敬軍活動，邀請陸軍第十軍團、彰化縣後備指揮部、彰化憲兵隊、陸軍砲兵部隊測考中心、海軍新兵訓練中心等17個單位代表參與。活動中，縣長王惠美親自致贈各單位加菜金共30萬元，並安排參訪埔心鄉蘑菇部落休閒農場，藉此感謝官兵辛勞與奉獻。

王惠美表示，農曆年前敬軍慰問，不僅代表彰化縣民向國軍弟兄致上最高敬意，也提醒大家要「做最壞的打算、做好最好的準備」。她強調，縣府將持續配合軍方需求，成為官兵堅實後盾，共同守護家園安全。

彰化縣政府舉辦春節敬軍活動，縣長王惠美邀17個駐軍單位座談，並致贈30萬元加菜金，感謝國軍守護家園與協助救災。（縣政府提供）

除了慰問活動，王惠美也向官兵介紹彰化旅遊亮點，包括16家觀光工廠、26個休閒農場、八卦山「月影燈季」、美術館現代藝術大展，以及溪州公園「花在彰化」活動等。她表示，若官兵在休假期間有參訪需求，縣府將全力協助安排，體驗在地人文風情與美食。

國軍代表何少將回應，感謝縣府長期支持國防政策及官兵照顧，在縣府團隊與全體官兵努力下，去年各項任務順利完成。他表示，未來將持續精進戰備任務，守護家園。

民政處指出，此次參與活動的駐軍單位還包括中部地區後備指揮部、海巡署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站、陸軍各旅及海軍陸戰隊新兵訓練中心等，縣府將持續與國軍單位保持良好互動，共同為國家與縣境安全努力。