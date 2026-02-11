春節新北市政服務不打烊 文化走春初二起登場

新北市文化局大年初二起推出文化走春，到6館1園消費滿500元可轉扭蛋。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節即將到來，文化局2月18日至22日推出文化走春，大年初二起6館1園有打卡送貼紙、消費滿額「轉好運」、福袋大禮包抽獎等活動；社會局準備平安袋、平安箱與平安餐，讓弱勢族群獲得溫飽；連假期間18家急救責任醫院急診24小時照常服務。

新北市政府副秘書長龔雅雯今天在市政會議報告春節連假準備工作，市場處將於2月13日上午8點45分在中和枋寮市場舉辦菜市場福袋及年節限定販售商品組活動；各觀光工廠、商場、飯店也有新年禮盒折扣、住房專案優惠、購票優惠或滿千送百、來店禮等。

廣告 廣告

文化局2月18日(初二)至2月22日(初六)推出文化走春，邀請市民走訪新北市立黃金博物館、淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館、坪林茶業博物館、國立古蹟林本源園邸等「6館1園」，憑當日消費滿500元發票，可參加「轉好運扭蛋活動」，獎項包含馬年吊飾、馬年限定印章及小怪獸公仔。此外，民眾可與「馬力全開禮物盒」合影，在文化局官方粉專上傳照片留言，可兌換馬年限量貼紙，還有機會抽中價值千元的「美學廊帶福袋大禮包」。

春節期間各館推出表演活動，十三行博物館每天下午2點有「馬戲好看」，包含親子戲劇、打擊、踢踏、馬戲及競技扯鈴；黃金博物館規劃「馬年套色明信片」與「馬年斗方」DIY；淡水古蹟博物館「夢遊抓馬」活動，可兌換氣泡水；鶯歌陶瓷博物館推出「金馬陶趣」，有陶藝手作、馬戲表演、街頭打擊秀；新北市美術館舉辦「新春馬吉」，結合街頭表演與在地市集。

另外，2月14日至22日，結合社會局、民政局、警察局派出所、里長等，發送平安袋、平安箱及平安餐，關懷弱勢族群；春節期間合約醫療院所提供流感及新冠疫苗接種服務，初一至初三加開傳染病特別門診，連假期間18家急救責任醫院急診24小時照常服務。

春節期間新北市府針對急難弱勢族群準備平安袋。(記者賴筱桐攝)

春節期間「新北市好日子愛心大平台」提供待用餐仍持續供應熱食。(記者賴筱桐攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台都會放晴！氣象專家曝春節大掃除「大好時機」

健康網》UCC輕急症中心首過春節 全台特別門急診總整理（不斷更新）

「懶人花」水晶花觀賞期達半年 成情人節、春節等花卉新寵

後壁菁寮老街蘭花展登場 為國際蘭展暖身

