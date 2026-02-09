春節新鈔兌換服務，全台共四五五處指定兌鈔地點，涵蓋銀行與郵局，方便民眾就近兌換。（記者方一成攝）

農曆春節將近，為便利民眾兌換新鈔包紅包，中央銀行宣布，今年春節新鈔兌換服務自今（九）日（週一）至二月十三日（週五）止，為期五個營業日，全台共設置四五五處指定兌鈔地點，涵蓋銀行與郵局，方便民眾就近兌換。

央行今年洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構共同辦理。其中，七家銀行共三七二家分行，以及中華郵政位於都會區的二十四處指定郵局，將設置「新鈔兌換專櫃」加強服務；另有五十九處偏遠地區郵局，於一般營業櫃檯提供新鈔兌換。

為提升民眾查詢便利性，央行同步於「新鈔兌換地點一覽表」中建置地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書及行動APP查詢兌鈔地點，並結合Google地圖（https://reurl.cc/W8aYDO），讓民眾以手機即可快速定位。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳將張貼明顯告示，說明提供新鈔兌換服務，其中壹佰元券每人限兌一00張，貳佰元及其他面額鈔券則視庫存情形酌量供應。由於資金調度與庫存額度有限，各兌鈔地點每日新鈔供應皆有上限，若民眾未能如願兌換足額新鈔，央行建議可洽詢鄰近其他兌鈔地點辦理。

央行也呼籲，綠色金融已成國際趨勢，民眾包紅包時不妨使用仍適合流通的可用鈔券，既能傳達祝福，也能兼顧環境永續。同時鼓勵民眾善用數位金融服務，例如透過手機門號轉帳發送數位紅包，不僅可避開春節人潮，也有助節省社會資源，推動數位轉型。

另中華郵政補充，自二月九日至二月十三日，全台共有八十三處郵局提供新鈔兌換服務，因配送新鈔數量有限，兌換規定與銀行相同，若向隅民眾可改洽附近其他金融機構辦理，祝大家新春愉快，萬事如意。