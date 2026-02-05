春節旅客留意！虎航桃機起飛前1小時要報到

▲為加速整體通關效率，台灣虎航鼓勵旅客於出發前預先至官網完成自助報到，並多加利用自助行李託運系統。（圖／台灣虎航提供）

[NOWnews今日新聞] 下週六即將迎來9天的農曆春節連假，為確保旅程順暢，台灣虎航今（5）日宣布，自2026年2月14日起至2026年2月22日止，桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，旅客至少於航班起飛前1小時完成報到手續，逾時將無法受理。

台灣虎航提醒所有計畫於春節期間出國的虎迷，務必儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續。為加速整體通關效率，鼓勵旅客於出發前預先至官網完成自助報到，抵達桃園機場後，多加利用自助行李託運系統，透過全方位的智慧化設備，讓旅程起點更顯輕鬆。

虎航也提醒旅客出發前再次確認，護照效期須在6個月以上，並建議事先申請自動通關，以縮短證照查驗的排隊等候時間。在行李安全方面，也請旅客務必留意相關規範，嚴禁將行動電源、打火機與各類危險物品放置於託運行李內，以確保飛航安全。

關於隨身手提行李規範，每位乘客僅限攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm （含輪子及手把等外部突出物）以及1件個人隨身物品，如：手提包、電腦或免稅商品等，合計2件，總重量不得超過10公斤。虎航將在登機口進行檢查，如若手提行李超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機門口將行李交付託運並支付登機門託運行李費用，每件將收取新台幣2,000元整。

針對計畫前往日本的旅客，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「2026年日本入境事先確認作業」，即日起已於桃園機場內實施，並預計執行至2月25日止，此項服務適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分，共計7個機場。

若旅客計劃經由上述機場造訪日本，歡迎於桃園機場進行入境事先確認作業，旅客除可出示紙本的日本入國紀錄卡之外，亦可藉Visit Japan Web(VJW)登錄日本入境資料，並可供審查人員於桃園機場端進行事先確認，以縮短後續抵達日本機場的審查時間。

台灣虎航客服中心（+8862-7753-1088）春節期間的營業時間調整，2026年2月15日起至2026年2月21日服務時間將縮短為每日09:00起至17:00止，並於2026年2月22日起恢復正常營運。

