春節旅宿大戰開打！晶泉丰旅送頂級燕窩 繪日之丘爽吃宵夜

礁溪晶泉丰旅房間舒適，提供旅人絕佳休憩體驗。晶泉丰旅提供

記者徐力剛／台北報導

2026春節連放9天，最適合全家大小一起來趟都市輕旅行，以滿滿活力開啟新年。晶泉丰旅推出全新「晶馬迎春・丰年納福」住房專案，早鳥加碼送頂級燕窩好禮；天成文旅-繪日之丘同步祭出「回嘉過好年春節住房專案」，還能嚐到16道嘉義在地特色宵夜，吃喝玩樂一次滿足。

北投晶泉丰旅1泊2食專案，結合三燔北投的節慶盛宴，除夕至初二推出「海陸極饗宴」，主餐供應日本鹿兒島A5和牛沙朗與海鮮盛合，除夕夜加碼特選波士頓螯龍蝦，搭配「鮮食饗宴」佳餚珍味無限供應，雙人同行每房每晚最低26600元起。

廣告 廣告

早鳥入住晶泉丰旅，免費將皇燕燕窩帶回家。晶泉丰旅提供

礁溪晶泉丰旅1泊2食方案，贈送三燔礁溪「除夕團圓鱈場蟹龍蝦海陸鍋物套餐」，包括龍膽石斑、干貝與龍蝦，以及美國肋眼牛排、去骨牛小排、伊比利豚與台灣黑豬等精選肉品4擇1或2，除夕至初二加碼日本A5和牛與鱈場蟹腳，春節期間海鮮吧台供應南方澳的新鮮小卷、藍鑽蝦、藍鑽蟹與蛤蠣等美饌，雙人同行每房每晚最低16600元起。好康加碼，12月12日前預訂晶泉丰旅「晶馬迎春・丰年納福」1泊1食住房專案，每房免費送「HOÀNG YẾN皇燕」燕窩禮盒乙組。預訂北投晶泉丰旅送市價1580元的「膠原蛋白燕窩禮盒」，預訂礁溪晶泉丰旅送1280元的「冰糖燕窩禮盒」。

繪日之丘「精緻客房」空間寬敞明亮。天成文旅-繪日之丘提供

天成文旅-繪日之丘即日起至2026年2月20日，推出「回嘉過好年春節住房專案」，1泊2食經濟客房3600元起、精緻客房8200元起、親子三人房8800元起、溫馨家庭房11500元起。旅客不僅能享用精緻早餐與美味消夜，還可免費使用飯店豐富設施，包括房客專屬迎賓茶聚、小朋友最愛的小旅人樂園、主打復古懷舊主題的星空童樂室，內有超過50種古早味零食與趣味遊戲機台。

宵夜提供16道豐盛美食任選。天成文旅-繪日之丘提供

晚間宵夜時光，能大啖嘉義特色自助式消夜，精選16道佳餚，包括魯熟肉、苦茶油雞、砂鍋魚片、虱目魚海產粥及古早味麵茶包等。