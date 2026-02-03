春節旅遊小心有詐！ 外交部提醒謹慎利用免簽待遇 避免參與不法活動

外交部發言人蕭光偉今呼籲國人，勿落入不法旅遊詐騙，以免有損形象與免簽待遇。（劉宇捷攝）

春節假期連帶成為旅遊旺季，然近期以旅遊為誘餌，吸引外國遊客從事不法詐騙等情事時有所聞，外交部今（3）也特別呼籲國人小心受騙，且使用旅遊、商務用的免簽待遇參與不法活動，不僅會損害我國的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇。出國前也務必了解目的地國家的法律條文與入境等規定。

外交部發言人蕭光偉在今日的例行記者會中指出，外交部發現近期有愈來愈多國人利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。這些涉案的國人因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。

蕭光偉表示，部分受害者有向我國的相關駐外機構求助，外交部再次提醒國人，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。若有國人在外涉足非法活動，也應即刻向當地警方或移民機關自首，並主動聯絡我駐外館處，以合法途徑尋求協助。

外交部也強調，依照各國規定，免簽多應限於從事觀光、商務、考察等正當交流活動，切勿從事非法工作或逾期居留，否則不僅會損害我國的國際形象，也可能影響各國未來對我國民眾的免簽待遇，後果嚴重！

蕭光偉補充，以泰國為例，部分國人在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注；泰方為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。另外，韓國方面，今年1月以來已發生多起國人赴韓國擔任詐騙車手、運毒，甚至是日前違法拍攝軍事設施等情形，遭韓國警方以現行犯逮捕之案例。

外交部也呼籲，出國前務必了解目的地國家的入境規定，尤其是關於物品、藥品的攜帶規範、公共場所行為要求、攝影限制及無人機操作等法律條文，出行前亦建議購買充足的旅平險與醫療險。另外，也請國人切勿輕信網絡或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。

