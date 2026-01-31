春節旅遊活動齊發 市府會同消保官辦房價稽查

臺南春節期間旅遊活動齊發，觀旅局會同法制處消保官加強旅宿稽查，保障消費權益。（記者李嘉祥攝）

為迎接農曆春節及二二八連假，臺南市政府規劃多項吸睛旅遊活動，為避免旅宿業者哄抬房價或違規收費，觀光旅遊局會同法制處消保官辦理旅宿房價稽查作業，重點檢視房價揭露情形、計價方式及訂房資訊是否清楚透明，並加強法令宣導，提醒業者自律經營，勿以不透明或誤導方式行銷。

市長黃偉哲表示，全球知名手機遊戲寶可夢春節期間將在都會公園辦活動，預期吸引大量玩家來體驗，市府規劃接駁車分散人流；另也推出多元旅遊亮點活動，吸引不同族群旅客參與；新化虎頭埤風景區假日有專業導覽志工免費定點導覽，也建議善加利用台灣好行等大眾運輸工具，串聯各大景點，兼顧旅遊深度與交通便利。

觀旅局長林國華指出，市府會同消保官辦理旅宿房價稽查作業，初步查核結果未發現違規，稽查團隊亦加強業者法規宣導，呼籲誠信經營、合法收費，實際收取房價不得超過備查房價，也提醒民眾如有住宿糾紛，可利用行政院消保處線上申訴系統。