春節旅遊潮 疾管署籲落實防疫並接種疫苗

因應農曆春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，而目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者儘速於春節連假前預約前往接種流感及新冠疫苗，以降低重症與死亡風險。

疾管署發言人林明誠表示，經過這幾個禮拜的觀察，流感罕見延後進入流行期，這是自2013年以來，除了2021至2023年新冠期間之外，是第一次在農曆春節前尚未進入流行期的一年，到農曆春節期間，預估會進入流行期，但以近期就診人次趨勢來看「疫情溫溫的」，進入流行期延後，預估流行高峰的高點也會比之前預估的低，就診人次最高約12萬人次上下。

至於病毒株出現B型流感上升的轉換趨勢，發言人林明誠表示，B型流感占比從17%上升至23.9%，B型流感實際上升情形如何，仍有待進一步嚴密的觀察，但是在大自然中A流與B流是互相競爭的，要持續觀察到過年後比較明朗。

疾管署表示，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。