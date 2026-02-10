春節旅遊神隊友！秘境行程推薦＋離線下載功能一次搞定

（圖／TikTok提供）

即將迎接春節長假，有打算去哪裡玩嗎？短影音平台TikTok上湧現秘境景點與實用行程攻略，更推出「管理主題」和「離線觀看」影片的下載功能，把旅遊攻略隨身帶著走、安心玩！

旅遊創作者YGT1016阿樂（@ygt1016_）分享海內外私藏旅遊景點與行程攻略，除了圍繞東京近郊展開的秘境行程，也推薦福岡不可錯過的柳川遊船之旅，帶領觀眾把熟悉的日本玩出新火花。創作者肉比頭（@zoebitalk）則分享首爾近郊的奧運等級滑雪場，從新手推薦路線到時程規劃秘訣，讓觀眾把握韓國雪季來場高CP值滑雪之旅。

廣告

除了日韓之外，泰國、香港也高居台灣旅客海外旅遊目的地排行榜。創作者一諾不是千金（@enomoneyaya） 以「上班族不請假玩香港」為主題，分享週末快閃香港的高效旅遊攻略；Eden的環球旅行（@eden_ey）則分享曼谷避寒五日遊，推薦滿滿的私藏美食與新興景點。無論是想要享受冰雪世界或熱帶風情的在地社群，都能找到自己心儀的旅遊推薦清單。

另外，TikTok上也有多樣實用功能，方便用戶在海外旅遊可以做足功課，在外旅遊也能即時查看影片攻略又不佔流量。像是「管理主題」功能，讓用戶可以在啟程前調整「為您推薦」自訂動態內容，透過「旅遊」、「自然」、「美食佳飲」等主題偏好設定，接收更精準貼合海外旅遊攻略的內容，讓TikTok成為旅遊最佳行動小幫手。

海外旅遊想省流量也要安心玩，透過TikTok的影片下載與離線觀看功能，出發前先儲存實用影片攻略，像是日本退稅新制度懶人包、日本旅遊實用APP大全、日本海關登機NG用品等影片都可以隨開即看，完整攻略都能用一支手機即時掌握。

