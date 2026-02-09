春節旅運人潮湧現 鐵警役男「多語服務」助外籍旅客不迷路

役男吳承儒與侯昕呈以流利外語服務外籍旅客。

【警政時報 李健興／基隆報導】春節期間的基隆，因廟口夜市、基隆塔及郵輪行程吸引大量國際旅客，車站內外人潮湧現。基隆南站、北站更成為外籍旅客往返景點與登船的重要樞紐。

不少來自美國、日本、越南、泰國的旅客，因不熟悉交通路線，在站前東張西望、邊看手機邊皺眉。正與員警共同執行基隆守望勤務的鐵路七堵派出所役男吳承儒與侯昕呈見狀，主動上前協助，並以流利的英語、日語說明轉乘方式，幫助旅客順利展開行程。

一聲親切的問候、一段清楚的指引，讓不少外籍旅客露出放心笑容。鐵路七堵派出所所長廖俊德表示，兩名役男在服役期間善用自身語言能力，協助國際旅客順利通行，不僅提升警政服務形象，更展現實質的國民外交，令人讚許。

