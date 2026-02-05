春節春安 警政署宣布9日起 加強安全維護

政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字

