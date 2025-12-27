春節晚鳥撿便宜 可樂旅遊馬年清倉優惠

▲可樂旅遊獨家於春節期間安排日本環球影城THE SHOW TIME新春包場派對，可以與喜歡的卡通人物一起拍照留念。（圖／可樂旅遊）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】春節連續假期倒數不到兩個月，旅遊市場再掀一波晚鳥搶購潮。可樂旅遊表示，2026年春節連假期間因航空機位供給穩定，整體團費價格未出現明顯漲幅，部分商品優惠價甚至較2025年春節下修近萬元，價差相當有感。看準消費者精打細算的出遊需求，可樂旅遊即日起加碼推出「馬年春節旅遊商品清倉優惠」，主打免請假、全程無自費，團體行程每人最低只要21,900元起，積極搶攻春節出遊晚鳥商機。

廣告 廣告

▲過年去溫暖的東南亞避寒，推薦到宿霧跳島浮潛，還有機會與鯨鯊近距離接觸。（圖／可樂旅遊）

在韓國線方面，可樂旅遊推出多款高CP值行程，其中「清州首爾5日」2月17日（大年初一）出發，免請假、全程無自費，每人21,900元起，行程安排走訪韓國最大水原星空圖書館、小法國村及龍309吊橋等熱門景點；「釜邱5日」同樣於2月17日出發，每人21,999元起，除可漫遊慶州古都，還能前往慶州世界主題樂園，適合親子族群。若想在海外體驗圍爐年夜飯，「釜山賀歲年夜飯4日」2月14日出發，特別安排「紅油短中華料理」圍爐饗宴，搭配巨無霸澎派海鮮鍋、蔘雞湯及烤肉吃到飽等美食，每人34,500元起，年味十足。

▲ 在會安古鎮體驗放水燈祈求一整年的好運。（圖／可樂旅遊）

日本向來是春節熱門目的地，可樂旅遊也祭出多元選擇。「關西日本環球影城5日」獨家安排於日本環球影城舉辦THE SHOW TIME新春包場派對，旅客可與人氣卡通人物合影留念；「北海道三大蟹三溫泉5日」入住3晚日式溫泉飯店，體驗雪盆戲雪、堆雪人、打雪仗等雪上活動，並大啖三大蟹吃到飽。偏好深度旅遊者，則可選擇「松山四國7日」，搭乘瀨戶內海汽船SEA PASEO，從海上一覽瀨戶內海風光，並走訪栗林公園、金刀比羅宮、岡山後樂園與道後溫泉等經典景點。

▲台中出發到沖繩，除了可以大啖最新鮮的海鮮，還可以在瀨長島屋台村喝咖啡看海景。（圖／可樂旅遊）

想要避開寒冬、前往溫暖國度的旅客，東南亞行程同樣優惠十足。「宿霧雙跳島浮潛5日」2月13日出發29,800元起，搭乘菲律賓特色螃蟹船進行跳島浮潛，並前往歐斯陸與鯨鯊近距離接觸；「泰國曼芭奢華五星5日」2月20日出發39,999元起，保證入住一晚曼谷奢華五星飯店及三晚芭達雅五星飯店，並安排泰式古法按摩，讓旅客徹底放鬆身心。

寓教於樂行程則推薦「新馬大紅花渡假村6日」，2月18日出發38,999元起，暢遊新加坡與吉隆坡兩大國際城市，並特別安排旅客親手參與植樹活動，實踐生態保育理念，完成後還可獲頒環保電子證書。越南方面推出「中越雙城5日」，2月16日出發49,800元起，全程入住會安、峴港五星飯店，在會安古鎮體驗放水燈祈福，為新的一年祈求好運。

針對不同出發地需求，可樂旅遊也規劃多元選項。台中出發方面，「富國島自由行4日」2月14日出發32,800元起，入住五星希爾頓格芮飯店，並加贈Kiss of the Sea海洋之吻水舞燈光秀及除夕自助晚餐；「台中出發沖繩4日」2月13日出發33,800元起，可在糸滿漁市場品嘗新鮮海產，並前往瀨長島屋台村賞海景、喝咖啡；「清邁五星飯店5日」2月14日及18日出發，安排湄公河遊船、金三角之旅，並體驗泰式指壓按摩與傳統泰服。

高雄出發商品同樣優惠，包括「沖繩自由行4日」2月14日出發30,800元起、「首爾滑雪趣5日」2月19日出發25,800元起，安排一日滑雪體驗；以及「曼谷5+1日」2月19日出發34,800元起，走訪丹能莎朵、綠山動物園、水中屋咖啡廳與ALL STAR全明星夜遊船等熱門行程。長程歐洲行程則推薦「德瑞四晚五星飯店10日」，2月15日出發，搭乘百年齒軌火車與艾格快線纜車，將少女峰及阿爾卑斯山冰雪奇景一次盡收眼底。

可樂旅遊表示，今年春節旅遊商品價格相對親民，選擇多元且優惠力道十足，無論是想要賞雪、避寒、親子同遊或深度文化體驗，都能找到合適行程，提醒有意春節出遊的民眾把握清倉優惠，提早規劃，輕鬆迎接馬年假期。