春節暖弱勢 衛福部加碼照顧長者與兒少

農曆春節將至，衛生福利部表示，為讓弱勢族群安心過年，已於春節前針對安置機構長者、兒童少年及弱勢家庭，推出多項關懷與補助措施。

在長者照顧方面，衛福部指出，已依一三○家老人福利機構實際服務人數，分別致贈每家二萬至五萬元不等的春節膳食費，總金額達三四四萬元，讓無法返家的機構長輩能在團圓氛圍中共享年節餐食。此外，針對地方政府委託安置的低收入戶老人共四四九三人，也致贈每人一千元紅包，核撥經費四四九萬三千元。

在兒童與少年照顧上，已依九十三家機構實際收容人數，致贈每家一萬至五萬元不等的春節加菜金。