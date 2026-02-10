春節暖心服務 台中小黃公車、幸福巴士偏鄉不停駛

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為讓公共運輸服務深入每一個角落，台中市政府交通局近年來擴大推動偏鄉便利路網，至去年底全市已建構26條小黃公車路線及2條幸福巴士路線，共計28條最有溫度的公共運輸路線串聯山線、海線及屯區。春節期間，小黃及巴士駕駛犧牲陪伴家人的時光持續提供服務，114年全年累計發車逾36萬9,553班次，共服務31萬7,999人次，成為偏鄉地區民眾最信賴的移動好幫手。

▲幸福巴士自達線115年啟動營運，連接大安溪、大甲溪交通廊道。

「公車進不來？小黃公車幫你開進去！」市府交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕重視偏鄉公共運輸發展，照顧每一位市民的交通需求是市府責無旁貸的責任。過去偏鄉地區因道路狹窄、人口分散，大型公車不易行駛，加上搭乘人數有限，傳統客運經營困難，民眾往往需步行一大段距離才能搭車，對此，市府突破地域限制，改以機動性高的計程車投入營運，行駛傳統公車無法到達的路段，讓站牌離家更近。

交通局指出，小黃公車路線規劃提供各偏鄉地區銜接至鄰近鐵路、公路或市區客運站牌、場站、醫療院所或重要行政機關等據點，滿足偏鄉民眾基本民行需求。目前小黃公車服務範圍已涵蓋21個原縣區行政區及北屯區偏遠路段，行經172個里，整體滿意度持續突破九成。交通局表示，為回應乘客實際需求，114年度陸續調整黃3、黃7、黃10、黃17、黃20、黃21及黃24等7條小黃公車路線，並於當年4月及5月分別在新社區及大肚區辦理宣導活動，推廣偏鄉公共運輸服務。

葉昭甫指出，除小黃公車外，行駛於高海拔地區的「幸福巴士」同樣是偏鄉公共運輸的重要里程碑。和平區因高山峻谷、部落分散，交通工具不足且無計程車隊，居民日常就醫、採買與跨區活動相當不便。交通局自111年起結合中央、地方及民間超過10個單位，輔導地方協會合法轉型投入營運，建立「在地人服務在地人」的永續模式，不僅創造就業機會，也因駕駛多為鄰里親友，讓接送服務更具人情溫度。

交通局說明，第1條梨山幸福巴士「梨山1路」自111年啟動服務以來，截至114年底已累計行駛2萬1,533班次、載運4萬4,302人次，公共運輸涵蓋率提升至逾九成，整體滿意度高達93%。去年10月19日再度擴大服務範圍，梨山地區公共運輸首度直達市區，於松竹車站無縫轉乘台鐵、捷運及公車，並可延駛至松竹車站5公里內醫療院所，整趟旅程單程超過100公里，讓居民就醫、探親及日常生活更加便利，真正將「愛在最高點」的服務精神送進山區。

此外，繼梨山地區首條幸福巴士路線後，第2條幸福巴士「自達1路」延伸至大安溪沿線，服務範圍涵蓋桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎及三叉坑等部落。去年4月展開試營運，並於年底正式上路，除串聯東勢及卓蘭市區等鄰近生活圈，更延伸至和平區衛生所，進一步連接大安溪及大甲溪交通廊道，統計去年底已行駛1,828班次、服務3,406人次，營運成效良好。

交通局表示，市民的需求在哪裡，市府的服務就到哪裡，無論是小黃公車全年接送，或是幸福巴士結合在地力量服務偏鄉，市府努力縮短城鄉差距，讓偏鄉長輩與孩子同樣享有安全、便利的交通權利。

農曆春節將至，交通局提醒市民朋友留意，春節期間全市26條小黃公車路線及幸福巴士「梨山1路」將維持正常營運，持續為鄉親提供服務；「自達1路」則於春節期間暫停營運。相關路線及時刻表資訊，請至台中市政府交通局網站查詢，或下載使用「台中Go」APP，即時掌握最新動態。