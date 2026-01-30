春節暖心關懷 新北副市長赴消防局致敬消防英雄

記者莊淇鈞／新北報導

新北市副市長朱惕之慰勉值勤消防員辛勞付出。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，新北市副市長朱惕之於今天（30日）親自主持新北市政府消防局1月份局務會報，慰勉各級消防幹部及第一線同仁的辛勞付出，並代表市長侯友宜頒發退休人員獎章及表揚救災救護績優人員，感謝消防同仁長年在防災、救災及緊急救護工作上的專業奉獻，守護市民生命財產安全。

新北市副市長朱惕之慰問消防局同仁。（圖／翻攝畫面）

朱惕之首先祝福1月份榮退的烏來分隊小隊長林慶章，感謝其36年來投身消防工作的無私付出；並向114年度14位「菁勇績優人員」致上最高敬意。朱副市長指出，無論是成功搶救多名OHCA患者，或在火場中英勇救出受困民眾，消防人員始終站在第一線與時間賽跑，展現高度專業與使命感，是全體同仁學習的典範，也再次呼應侯友宜市長一再強調的原則──「安全永遠擺在第一位」。

朱惕之表示，新北市消防局在局長陳崇岳帶領下，團隊齊心協力、成果豐碩，不僅在「民安演習」創下全國10連霸佳績，也於行政院及消防署各項災害防救業務評核中屢獲全國第一的高度肯定。在防災科技方面，消防局首創「全災型智慧化指揮監控平台（EDP）」、EMIS系統及「災訊E點通」，榮獲多項國內外智慧城市與科技大獎，有效提升災害應變與決策效率。

在救災與緊急救護領域，新北市亦持續精進專業量能，推動「緊急應變指揮學院（ERCA）」獲得國際肯定，新一代119智能派遣系統維持全國第一的派遣效率。面對每年超過23萬件的救護需求，消防局全面提升到院前緊急救護品質，使OHCA患者康復出院率穩定成長，目前已達12.13%，累計成功挽救近3,000條寶貴生命，讓無數家庭得以團圓。

朱惕之最後更感謝消防英雄去年9月馳援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，歷時7天不眠不休，完成多起救援任務，協助數百位民眾平安脫困，展現新北消防團隊的專業、善良與團結精神。最後，也提前向消防同仁賀年，致贈象徵平安與祝福的慰問品，期勉大家持續守護市民安全，並預祝全體消防夥伴新年平安順利。

