春節暢遊大阿里山全攻略！接駁、管制、優惠一次掌握

阿管處提供春節連假期間，大阿里山區交通疏運路線，請用路人配合，提前規劃遊程。（圖：阿管處提供）

今年春節共有9天連續假期，預估嘉義縣大阿里山地區將湧入大量走春車潮。阿里山國家風景區管理處今（9）日宣布，推出「免費接駁、單向管制、門票優惠」三大措施，並在官網設置春節連假疏導專頁，提供路網圖與相關交通資訊，協助民眾提前規劃遊程。（龐清廉報導）

阿里山國家風景區管理處指出，春節期間，阿里山區的二大熱門旅遊景點分別是奮起湖老街風景區以及阿里山森林遊樂區。由於這二個熱門景點停車位有限，為疏解可能車潮，阿管處特別提供免費接駁服務。

2月17日至21日開闢「石棹－奮起湖線」，從台18線61公里樂野服務區旁往返奮起湖第三停車場，上午9點到下午5點雙向對開；另外，2月14日至22日於台18線89到95公里間，也提供往阿里山森林遊樂區的免費接駁，上午8點到下午6點，共設置10處乘車點。

管理處也推薦遊客，悠遊阿里山可分散至鄒族其它部落，感受原民文化和山林之美。（圖：阿管處提供）

另外，交通管制部份：石棹往奮起湖在2月17日至21日將實施單向行車，小客車去程需改走頂石棹輔助道路，回程統一經縣道169線銜接台18線。觀音瀑布溪心寮至園區路段，則禁止四輪以上車輛進入，建議改搭嘉義縣公車7312或7313前往。

而為鼓勵使用綠色運輸，凡是搭乘公車前往梅山鄉太平雲梯的旅客，憑乘車證明可享門票8折優惠。管理處也推薦遊客可分散至鄒族其它部落旅遊，像是可由中埔交流道轉台3線前往茶山部落，避開壅塞、體驗不同的新春山林風景。

阿管處提醒，春節期間除夕外，各遊客中心每天上午8點半到下午5點半提供諮詢服務，並將透過簡訊與CMS即時發布路況，請民眾多加利用。