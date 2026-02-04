春節服務不打烊 新北水利局污水清疏24小時待命

248260204a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

迎接農曆連假，新北市政府水利局為維持市容環境與市民生活品質，全面啟動污水下水道24小時清疏不打烊服務。若住家周邊發生污水管線淤積或阻塞等緊急情事，請撥打免付費專線「0800-885717（幫幫我，清一清）」，水利團隊將隨時出勤排除故障，確保市民春節期間的環境機能運作如常。

水利局根據歷年大數據資料，鎖定重複發生阻塞的區域列入「易堵塞熱點」，並提早執行預防性巡查。截至目前，相關人員已巡視40處熱點，其中10處在管線完全停擺前便成功完成清淤，大幅降低連假期間發生意外的機率。這種以數據為基礎的先期作業，將問題消滅在發生之前，保障地下管網系統的穩定性。

面對長達9天的假期，市府服務精神維持「協助隨時在」，免付費通報專線採24小時輪班機制，隨時都有專業技術人員待命處理突發需求。水利局強調，無論在除夕圍爐或年節任何時段，維護團隊都會緊盯各區狀況，透過即時的應變機制守護公共工程品質，讓每位市民在團圓時刻都能享有無後顧之憂的居住環境。

考量年節大掃除與烹飪活動導致用水量大增，污水下水道負荷將遠高於平時，水利局呼籲大眾配合正確排水習慣。清理環境或處理廚餘時，嚴禁將油垢、異物直接倒入排水孔，是避免管線受損的關鍵措施。藉由政府積極監控與市民共同維護，確保地下水道排水通暢，讓全市鄉親在乾淨舒適的環境下歡度農曆新春。

