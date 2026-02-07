春節服務類價格漲 主計總處：推升CPI約0.7個百分點

（中央社記者潘姿羽台北7日電）農曆春節將至，民眾採買年貨、打掃清潔之際，可能會感受到部分品項悄悄上漲。主計總處官員指出，年節應景商品以及美髮、家事服務等價格多會上漲；過年期間，服務類價格上揚通常會推升當月消費者物價指數（CPI）年增率增加0.6至0.7個百分點。

年關將屆，店家紛紛掛上應景的春聯、鞭炮，年貨大街也湧現採買人潮，年節氣息愈來愈重，因為需求升溫，部分理髮店、家事服務已經開始漲價。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，過年漲價項目以服務類為主，如計程車費、旅遊團費、旅館住宿費、個人照顧服務（老人或幼兒托育）、理容服務、家事服務等項目，有一大部分是靠近春節才會上漲，但像家事服務，民眾不太可能等到過年才大掃除，今年1月，已經可以看到家事服務費月增率擴大至2.84%。

曹志弘指出，如果是長期合作的服務性質，保母或是看護，過年期間多有餽贈禮金，也會推升物價。

至於個人理容服務，則可能考量市場競爭，業者有不同策略。曹志弘表示，部分理髮店年前漲價，但也看到一些連鎖髮廊，反而在1月下旬有些促銷活動。

生鮮蔬果方面，曹志弘分析，過年期間有拜拜需求，但蔬菜、水果價格主要由產量、供需、氣候等因素決定，春節影響有限；「三牲（雞、豬、魚）」拜拜相當普遍，而國內雞、豬供給穩定，2月初的毛豬批發價每公斤低於新台幣90元，與1月水準相當，近期看來，毛豬批發價甚至因為貨源充足，呈現微幅下跌。

魚類方面，白鯧有著「昌隆」、「昌盛」的意象，被國人視為開運年菜，過年期間，價格更是水漲船高，一尾白鯧動輒數百元起跳。

曹志弘指出，白鯧寓意吉祥，但多為捕撈而非養殖，供給量少，導致過年期間漲幅顯著，不過近年政府鼓勵消費者選擇金鯧、黑鯧作為野生白鯧的替代品，享用美味魚類的同時，也能兼顧「昌盛」意涵。

去年農曆春節落在1月下旬，觀察去年1月的物價月變動概況，嬰幼兒照顧服務在300多個查價項目中，月增率居冠、達38.93%，家事服務類成長17.57%，鯧魚月增11.87%，國外旅遊團費上漲11.78%，旅館住宿費漲6.57%，國內旅遊團費漲5.53%，洗剪髮、計程車資分別上漲5.48%及4.99%，與過年相關的查價項目漲幅相對顯著。

曹志弘表示，過年當月物價漲勢會比較明顯，因此判讀經濟數據時，多會合併1、2月來看；今年1月CPI漲幅受到去年春節落點不同的基期因素，年增率放緩至0.69%，2月漲幅就會明顯放大，但前2月平均會在1.5%以下，物價維持平穩態勢。（編輯：林淑媛）1150207