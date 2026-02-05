春節期間公車服務不打烊 桃園市彈性調度

春節通勤需求下降 桃園市公車彈性減班。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今年農曆春節連續假期自2月14日至2月22日，共計9天。因應假期間通勤、通學需求降低，桃園市政府交通局兼顧營運效率與民眾搭乘需求，調整市區公車、免費公車、桃小巴及幸福巴士等路線班次，並視實際狀況機動調整，提醒民眾多加留意班表變動。

依過往乘車情形，桃園市春節期間公車營運將採彈性調度方式。2月14日至15日及21日至22日，市區公車將比照假日班表行駛；除夕至初四期間，主線班次約維持一般假日班表的一半，支線路線約維持2至3成班次，部分需求較低路線則暫停行駛。

廣告 廣告

各區免費公車、桃小巴及幸福巴士（含復興區、觀音區）則依實際乘車需求調整營運時刻，部分路線可能縮減或變更班次。相關調整措施將於2月23日恢復平日正常班表。

交通局表示，春節期間各路線詳細班次資訊，已公布於桃園市政府交通局官網、桃園市公車動態資訊網及「桃園公車」APP，民眾可依搭乘日期查詢最新時刻表，或洽詢各客運業者，以節省候車時間並妥善安排行程。(圖/交通局提供)