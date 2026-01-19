春節期間北市計程車加價！「這天」開始每趟多收30元 可向駕駛索取證明
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
2026年農曆春節將從2月14日連放9天至22日，北市公運處表示，春節期間北市計程車運費加成從2月11日開始調整，每趟加收30元。並提醒乘客下車前可向駕駛索取乘車證明，如未按表收費可申訴，查證屬實將處駕駛9千元至9萬元罰鍰。
公運處表示，北市計程車春節加成運價，每趟會加收30元，並於2月11日周三開始，到22日周日為止，共計12天，時間於台北市境內上車的乘客，請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，並依表向乘客收費，不得額外加收。
另外，公運處提醒民眾，搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法裁處9千元至9萬元罰緩，公運處與警方也將不定期於計程車排班區進行聯合稽查。
更多FTNN新聞網報導
他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來
高鐵搶票大當機 他建議「ibon、語音訂票」1分鐘就成功 網實測：語音也掛
高鐵春節返鄉票周五開搶！加開395班次列車 8.4萬張享早鳥優惠
其他人也在看
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
只做「一動作」愛車變廢鐵！交通新制最重罰7.2萬、恐吃1年牢飯
新修正之道交條例第12條114年9月30日上路後，已經有人遭到開罰了。北市有民眾駕駛友人車輛，結果被舉發使用偽造他車車牌，現在車輛不僅被沒入，甚至還涉及刑法第212、216條偽造文書，最慘恐怕得吃上一年牢飯。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
別被品牌騙了！技師爆料6款日系車是維修錢坑 一車款遭修車廠拒收
大家都覺得日系車經濟實惠，但其實部分型號的養車成本高得嚇人。專業技師提醒大家別被品牌光環給蒙蔽，有些車款因為設計太複雜或零件太貴，反而變成維修大坑，若買車前沒做足功課，小心買到地雷車款，維修費可是會讓你的荷包哭泣。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 2
停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外
停工地內「卡位」遭酸「釘子車」 鄰居：車主在國外EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 14
國1五股路段火燒車 進口豪車突竄火！5人急逃生
即時中心／廖予瑄報導國道1號火燒車！今（18）日下午近2時許，國道1號南向31.2公里，五股路段處，一台白色轎車停在外側路肩上，不明原因起火燃燒。警消獲報後趕赴現場灌救，火速在半小時內撲滅火勢，44歲張姓男駕駛及車內4人均未受傷；而消防人員也火速在下午2時30分將該轎車拖離現場，工務段也持續清理中；事故現場在下午2時34分完全排除，全線恢復通車。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
最強旅行車 Audi RS 6 Avant Performance、BMW M5 Touring決戰折返跑
性能旅行車在顧及實用性之餘也帶來強大的動力和精湛的操控，因此外媒就安排市場最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance進行對決，除了拚直線加速外也加入折返項目。性能旅行車受到不少消費者青睞，因除具有實用的乘坐空間與置物機能外，還有強大的動力輸出和出色的操控表現，因此在日常之餘要用於熱血激烈操駕也不成問題，然而提到性能自然免不了會和對手進行比較，最直接方式當然就是下場面對面對決。 此次外媒安排市場性能旅行車最具代表性的BMW M5 Touring與Audi RS 6 Avant Performance，首先新世代M5 Touring搭載4.4升V8渦輪引擎，同時亦額外加入PHEV系統，因此動力一舉來到727hp歷代最強規格，0～100km/h加速為3.6秒。RS 6 Avant Performance則是搭載4.0升V8渦輪引擎，動力方面也有相當強悍的630hp水準，0～100km/h直線加速也只要3.4秒。直線加速是最簡單檢視加速性能的項目，但單一比拚項目總少了些可看性，因此加速中亦規劃折返項目，進一步檢視車輛煞車與迴轉底盤表現。《原Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別把輔駕當自駕！高公局列「6情境」恐失效
[NOWnews今日新聞]隨著科技進步，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車的重要配備，降低駕駛負擔、提高行車舒適。高速公路局特別提醒，目前市售車輛配備之輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
國道四號清水交流道下坡段高危險高架化呼聲起 交通局:高工局正評估
台中市海線往台中港方向的多條道路，因常有大貨車行駛且是下坡路段，曾發生車禍，除了向上路六段下坡路段外，國道四號清水交流道往高美濕地為下坡路段，到臨海路平面道路有多個路口，旁邊有相當多住戶，過去曾發生交通事故造成多人傷亡，民眾呼籲市府儘速規劃國道四號清水段高架化通往台中港區道路，順暢港區交通，維護清水自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
休旅之王準備大改款！勞斯萊斯 Cullinan 霸氣依舊並換上全新動力
汽車界的頂級奢華代表 Rolls-Royce 在 2018 年推出首款 SUV，當時 Cullinan 問世憑藉超豪華車室以及霸氣外型獲得高討論度，更是品牌銷售主力，近日全新 Cullinan 已經展開測試，有望採用純電動力並參考 Spectre 的設計。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
車主出國愛車遭「水泥圍城」 網友戲稱：最強釘子戶｜#鏡新聞
澎湖馬公一處空地日前要重新鋪設水泥路面，提前公告請車主移車，卻有一台車始終沒有開走，也聯繫不上車主，施工單位只好先將車子圍起來，沿著周圍鋪水泥，讓這輛車儼然成了釘子戶，奇特景象引發議論。事後才得知，原來是車主出國，沒收到通知，已經趕快請家人去移車，施工單位也要把車子底下的坑洞趕緊補齊。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
雙載機車遭大貨車撞1死1傷 母女外出用餐天人永隔
新北市 / 綜合報導 新北三峽昨(17)日晚間發生死亡車禍！64歲的張姓婦人，騎車載38歲女兒出門，行經三峽復興路與隆恩路口時，和大貨車發生擦撞後倒地，婦人送醫後宣告不治，後座女兒受輕傷所幸無大礙。今(18)日下午相驗，女兒也到場，儘管逃過一劫，仍一臉驚魂未定。肇事駕駛供稱，當下沒注意前方有車，被依過失致死罪送辦。下班時間，馬路上車來車往，突然間傳出巨響，砰，一輛大貨車，撞倒雙載機車後，卻還直直往前開，似乎不曉得撞了人，機車被撞倒在地，包包鞋子全噴飛，而騎士倒地不起。車禍發生在昨日晚上六點多，新北市三峽區復興路上，當時大貨車和機車同向直行，機車行駛外側，再往前恐怕會上國道，機車稍稍往左靠被撞上，婦人雙腿重傷傷重不治，後座的女兒逃過一劫，駕駛供稱沒注意前方車輛，疑似天暗加上視線死角影響，被依過失致死罪送辦。記者VS.肇事貨車駕駛說：「是沒有注意到前方有車子嗎。」今日下午，肇事駕駛被帶往殯儀館相驗，低頭不發一語，殯儀館家屬，受傷的大女兒，臉部經過包紮，坐在椅子上似乎驚魂未定，三兄妹相驗後，一同離開殯儀館，難掩悲痛，沒想到只是出門吃個飯，竟就此和母親天人永隔。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷
社會中心／馬聖傑、黃啓豪 新北市報導新北市三峽地區，發生一起死亡車禍！週六晚上，一名64歲的婦人，騎車載著38歲的女兒，要去吃晚餐，結果在半路上，和貨車發生碰撞，媽媽被捲入車底，當場身亡！在地居民說，事發的路口，車速快，道路設計有瑕疵，騎士得迅速變換車道，才不會騎上高速公路。晚上路口車流量很大，一輛大貨車往前直行，此時貨車右方一輛雙載機車，疑似要變換車道，不慎與貨車發生擦撞！雙載機車被捲入車底，機車騎士當場死亡，後座乘客則逃過一劫。消防分隊就在一旁，獲報後立刻出動，只見騎士躺在地上一動也不動，紅色機車橫躺在馬路上，包包、鞋子散落一地，重回現場，還能看到馬路上留有血跡。疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷。（圖／民視新聞）附近居民：「蠻嚴重的那個摩托車那個(騎士)，就當場死亡了，這邊其實就是很多大車啦，也是會開比較快。」64歲張姓婦人，週六晚上，騎車載38歲的女兒，從鶯歌要去三峽吃晚餐，沒想到，行經復興路與隆恩街口時，與一輛要前往物流中心載貨的貨車，發生碰撞，張姓女子當場身亡，女兒受輕傷，在地居民就抱怨，路口設計有瑕疵。民視記者 馬聖傑：「機車行駛在這一處路口的時候，得提早從外側車道往內切，因為若是繼續行駛在外側車道，就會通往高速公路，因此變換車道不當，就會很容易發生車禍。」疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷。（圖／民視新聞）實際觀察，機車、大貨車、汽車，搶道的情形，在這邊很尋常，重點是大家的車速都非常快，要是開得太慢、或是駕駛停頓太久，就會被後方車輛猛按喇叭。機車騎士：「很危險超危險的，車子快啊，那邊要往高速公路啊，機車就要靠到那個車道去，(你會不太敢騎嗎)，為了生活還是要騎。」機車騎士：「直行會有一點問題，因為有些車要上高速公路，有些車要直行，確實對機車會有些風險。」大貨車視線死角應該是釀禍主因，但路口的設計瑕疵，恐怕也得改善。原文出處：疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷 更多民視新聞報導入看守所首夜！林宸佑遭羈押情況曝光 獄方回應了癌末老翁百萬積蓄隨身帶 花蓮旅館忘鎖門一夕全被偷這是真的！怪大叔「哈士奇玩偶」屁股挖洞性侵射精民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
承襲半世紀經典，續寫傳奇風采 全面再進化2026 The Golf GTI 冰影純粹版147.8萬熱血登場
Written by: 楊欣儒 Yang Hsin-Ju為慶祝 GTI 問世 50 週年，The Golf GTI 冰影純粹版以紀念首發之姿登場，為 Golf 家族揭開2026新年熱血序章。即刻入主 The Golf GTI 冰影純粹版，適用政府汰舊換新減徵貨物稅最高 10 萬元後，入手價自 137.8 萬元起。CarStuff 人車事 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
愛玩車／從概念車到量產 本田擴展HRC性能車系
愛玩車／從概念車到量產 本田擴展HRC性能車系EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
福斯商旅穩坐進口福祉車市佔第一！Caddy Maxi福祉車銷售首破百台、新春入主Caddy車系享最高15萬優惠
台灣正式跨入「超高齡社會」，且根據衛生福利部最新統計，台灣身心障礙人口已突破124萬人，意即每20人中就有一位行動不便者，無障礙移動的需求已不再是少數人的課題，而是社會必須共同面對的挑戰；台灣福斯商旅2025年寫下進口福祉車市佔第一的佳績，作為市場唯一全車系皆具備福祉車改裝實力的德國品牌，持續為多元需求提供最全面的無障礙移動方案；福斯商旅秉持品牌#WeNotMe的精神，用實際行動支持無障礙移動，從陪伴身障朋友登上玉山之巔，俯瞰台灣最美的風景，到支持無障礙海洋日，攜手身障家庭踏上沙灘，感受海洋無垠的自由，將距離化作安心的旅途。Zeek玩家誌 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
高雄路竹車禍！大貨車與機車碰撞 2菲籍移工魂斷輪下
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導最新消息！今（19）日上午9時許，高雄市路竹區中山南路（省道台1線）發生一起嚴重車禍，一名30歲菲律賓籍移工騎乘普通重型機車，載著一名菲籍乘客（移工），行經上述地點時，不慎與一輛大貨車發生碰撞，2人遭輾過後不幸喪命。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／高雄路竹車禍！大貨車與機車碰撞 2菲籍移工魂斷輪下 更多民視新聞報導資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了炸雞掉滿地! 千萬麥拉倫超跑左轉撞上外送騎士疑視線死角釀禍！大貨車擦撞雙載機車 母身亡、女兒輕傷民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
首部搭載Gemini AI的純電動車Volvo EX60將於1/21正式發表 自然對話沒問題
Volvo推出全新純電動車EX60，作為首款搭載Google全新AI助理Gemini的Volvo車款，Volvo EX60的用戶將能與其進行真正自然的對話，使其成為Volvo Cars迄今為止最智慧、技術最先進的車型。這款中型SUV EX60預計在1/21正式發表，它搭載了最先進的AI智慧技術，旨在讓消費者的生活更輕鬆、更安全、更便利，並帶來更多樂趣。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1
科技金融尾牙參加獎好羨慕! 華碩祭萬元參加獎、野村投信豪發iPhone17 Pro Max
科技和金融大廠尾牙、旺年會近期陸續舉行，除了年終獎金和現場抽獎外，人人有獎的「哈哈獎」也備受關注! 華碩參加獎就有1萬元，野村投信更大手筆，每人一支新手機，豪發4.5萬元iPhone17 Pro Max犒賞員工，如以256GB的起步價來看，4.5萬元紅包先入帳。太報 ・ 5 小時前 ・ 1
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1