春節期間北市計程車加價！「這天」開始每趟多收30元 可向駕駛索取證明

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2026年農曆春節將從2月14日連放9天至22日，北市公運處表示，春節期間北市計程車運費加成從2月11日開始調整，每趟加收30元。並提醒乘客下車前可向駕駛索取乘車證明，如未按表收費可申訴，查證屬實將處駕駛9千元至9萬元罰鍰。

北市公運處表示，春節期間北市計程車運費加成從2月11日開始調整，每趟加收30元（示意圖／Unsplash）

公運處表示，北市計程車春節加成運價，每趟會加收30元，並於2月11日周三開始，到22日周日為止，共計12天，時間於台北市境內上車的乘客，請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，並依表向乘客收費，不得額外加收。

廣告 廣告

另外，公運處提醒民眾，搭乘計程車下車前，記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，撥打1999申訴，經查證屬實可依公路法裁處9千元至9萬元罰緩，公運處與警方也將不定期於計程車排班區進行聯合稽查。

更多FTNN新聞網報導

他過年想帶家人出遊1原因打退堂鼓 直呼「不出遠門了」：把錢省下來

高鐵搶票大當機 他建議「ibon、語音訂票」1分鐘就成功 網實測：語音也掛

高鐵春節返鄉票周五開搶！加開395班次列車 8.4萬張享早鳥優惠

