春節期間嘉市大福興宮月老祖廟 舉辦拋繡球等三大精彩活動

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為迎接農曆新年到來，嘉義市大福興宮月老祖廟推出一系列三大精彩活動，在今天記者會上由主任委員曾東本正式宣佈，包括轟動全台白沙屯媽姐（粉紅超跑）駐駕大福興宮；2月13起擲筊送好禮；21日（大年初五）重頭戲遵循古禮拋繡球徵友徵婚活動，報名參加拋繡球知名女網紅柯莉絲丁，今天記者會以一襲優雅性感婚紗驚艷全場。

記者會中包括代表市長黃敏惠出席的市政府民政處長楊張建南、市議員張秀華、立委林倩綺辦公室主任李維中和地方各界人士出席共襄盛舉，大力支持大福興宮月老祖廟，從13日起推出一系列精彩活動，要培伴各地善男信女，和報名參加拋出真愛接住良緣年青男女，好過年過好年。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，在大年初一至初五，廟方準備發財湯圓和平安麵，與各方結緣免費享用早餐，以及首次推出的平安市場，有多達20幾攤，包括玉米、香腸等地方傳統小吃，廟方特地為小朋友提供溜滑梯、室內好玩的氣墊遊樂設施等。

曾東本主委指出，全台聞名的白沙屯媽姐（粉紅超跑），於7日將抵達大福興宮月老祖廟駐駕；14日 (西洋情人節) 起至22日（大年初六），接連9天讓信眾鑽轎腳祈求平安。

現場還進行摸彩，大福興宮月老祖廟準備1000個最流行時尚精緻抱抌，和墊在神轎與板凳間，神明神力加持的壓轎金，要贈送給各位善男信女。

接接著登場的是2月13日到21日（大年初五），每天上午8點到下午5點，在大廳正殿舉行的「新春好運到擲筊納好年」，凡添香油錢300元以上或點姻緣燈、發財燈、太歲燈、光明燈就可參加。

這項有趣的活動，將取聖杯最多的前50名致贈獎品，總幹事蔡坤章指出獎品豐富，首獎是捷安特電動自行車、第2名65吋液晶電視台、第3名發財金1萬2000元、第4名發財金1萬元等。

最後的重頭戲是21日（大年初五）上午在大福興宮月老祖廟廣場，推出的漫浪活動「行古禮拋繡球聯誼」，拋出真愛接住良緣。

蔡總幹事坤章表示，拋繡球聯誼報名從即日起到19日，全台或海內外22歲至45歲未婚男女，有正當職業、無不良嗜好皆可報名參加。

知名女網紅柯莉絲丁也報名參加拋繡球活動，她應邀出席這場記者會，她穿著白色蕾絲、薄紗打造出夢幻唯美優雅公主風格。

一襲輕紗曼舞婚紗，流露貴族典雅，大V領透視感設計，盡顯女網紅婀娜豐滿性感身姿，加上洋溢甜美笑容驚艷全場，大家不禁猜測，拋繡球當天，不知道會是那位幸運男仕，能夠一手接到那顆幸福的紅繡球？

圖：春節期間嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦拋繡球、白沙屯媽祖粉紅超跑躦轎底、擲筊送好禮等三大精彩活動，歡迎民眾参加。（記者吳瑞興攝）