春節期間嘉市5家醫院開設「傳染病特別門診」
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆春節將至，嘉義市嘉基、聖馬爾定醫院等5家急救責任醫院，將於2月17日(年初一)至19日(年初三)啟動「傳染病特別門診」，提供分流就醫服務，讓民眾安心過好年。
市府衛生局表示，嘉基、聖馬爾定、中榮嘉義分院、衛福部嘉義醫院及陽明醫院，於初一至初三期間，每日開設2個不同時段傳染病特別門診，提供民眾便捷就醫服務。
其中，嘉基及聖馬爾定另有加開兒科專科門診，以照顧兒童健康需求；聖馬爾定、嘉義醫院及中榮嘉義分院則有加開胸腔內科專科門診，協助有呼吸道症狀的民眾即時獲得醫療照護。
衛生局呼籲民眾，春節期間務必做好手部衛生與咳嗽禮節，於人潮壅擠處戴口罩，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請在家休息減少外出，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。
若出現輕微呼吸道症狀或腹瀉等情形，可多加利用傳染病特別門診，減少前往急診就醫的需求，不僅能有效分流急診人潮，也有助於降低交叉感染風險，請民眾安心過好年。
更多自由時報報導
健康網》慢箋族過年不斷藥 春節提早領藥等措施一次看 （不斷更新）
健康網》春節看病免煩惱！ 全台春節門診一次整理（不斷更新）
健康網》UCC輕急症中心首過春節 全台特別門急診總整理（不斷更新）
天氣變冷膝蓋痛 強化大腿肌肉力量3招式
其他人也在看
北榮醫師說明腦下垂體腫瘤常見症狀 (圖)
北榮神經外科醫師王緯歆（左2）11日表示，腦下垂體腫瘤是最常見的良性腦腫瘤之一，症狀包括頭痛、視力模糊及複視等，並可能造成內分泌失調，產生倦怠、噁心、無力，體重快速增重及不孕等問題。
雲縣農業智慧轉型見成果
縣長張麗善九日前往斗六市「和興無花果園」，了解縣府「智慧農業創新事業補助計畫」智慧農業設施應用成果。她表示，縣府透過此項計畫，積極協助農民及農民團體導入智慧農業技術，透過科技輔助提升農業經營韌性與產業競爭力，成果豐碩，縣府會持續推動本計畫，促雲林農業科技轉型、智慧升級。張麗善縣長表示，極端氣候日益頻繁、農業人力結構改變及經營風險升高，農業已站在轉型關鍵點。縣府將「智慧農業」與「數位轉型」列為農業施政的重要核心。自一一二年開始推動「智慧農業創新事業補助計畫」，透過科技導入，協助農民從「看天吃飯」走向「精準管理」，提升農業競爭韌性與永續發展。張縣長指出，無花果為高度敏感作物，需充足日照且極度忌雨。過去農民必須全天候待命，以人力手動開關溫室天窗，不僅費時費力，難以即時因應突發天 ...
民進黨桃園隊長誰來當？這位勤走基層、整合地方、拓展中間選民受肯定
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 今年的桃園市長選舉民進黨布局持續受關注，地方人士普遍認為，在選戰尚未全面展開之際，誰能穩定節奏、凝聚共識、帶動整體隊形，將是影響後續議員選戰成敗的關鍵。多位桃園地方人士指出，最常出現在桃園的總統府副秘書長何志偉，近期在地方的實際作為，已逐步顯現其在這三項條件上的完整度。 地方人士分析，第一個關鍵在於基層經營。何志偉長...
熱帶雨林區將翻新 北市動物園邀約走訪添回憶
（中央社記者楊淑閔台北11日電）台北市立動物園今天表示，為提升動物福祉，將翻新熱帶雨林區大型草食動物及食肉目動物照養場地，現居於此的亞洲象等會陸續搬遷，邀請民眾把握春節前後前往走走留下回憶。
花警啟動 護花除暴 威力掃蕩專案 強勢壓制暴力氣焰守護治安
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】因應近期全國多個縣市陸續發生重大治安事故，為有效壓制歹徒暴力氣焰、避免模仿效應擴散 […]
台東鳳梨釋迦採收旺季 農糧署祭外銷及加工補助
（中央社記者張祈台東縣11日電）台東鳳梨釋迦進入產季，農糧署媒合電商平台拓展銷售通路，強化年節禮盒銷售及企業團購，另外也補助外銷集運及加工處理費，鼓勵業者發展多元加工品，延長農產品貯存期。
感受心流吧！鴻海專利工程師移植「科普力」拚做手栽暖師：轉職無關偉大夢想，單純想測試自己
AI時代講求快速，但手作不一樣。陳祐誠認為感受專注的心流，以及實體作品帶來的成就感還是有它特殊的魅力。
新年走春來成美最有年味 成美文化園春節八天活動精彩不間斷
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】每到新春時節，最令人期待的走春行程，莫過於與家人漫步在成美文化園，在節慶年
因應115年度春節前夕臺北果菜 漁市場採購高峰 富民路周邊實施局部交通管制措施
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】萬華分局為維護春節前夕臺北農、漁產運銷公司周邊車流順暢與採購人潮之交通秩序，將於1 […]
華安泡泡龍新藥 獲准在台進行臨床二期試驗
上市新藥研發公司華安醫學（6657）今（11）日表示，自主開發的遺傳性表皮分解性水皰症（EB，俗稱「泡泡龍」）乳膏新藥F703EB，繼獲美國FDA同意進行二期臨床試驗後，於10日再接獲台灣衛福部食藥署（TFDA）函文通知，同意進行二期臨床試驗。公司將積極推動美國、台灣二地多中心臨床收案，目標今年上半
產後何時開始「坐月子」？中醫公開「調理黃金時期」最好●●月內
產後坐月子（產褥期）是身體復原的重要階段，但何時開始坐月子比較好？悅意源心中醫診所院長林蔚喬於《產後坐月子，身心修復與體態恢復最速回血指南》一書中，整理媽媽們產後容易遇見的疑難雜症，及對於體態和容貌的調養建議，並結合中西醫觀點與中醫整復知識，提出有效率實行的運動步驟，幫助媽媽們找回美麗與自信。以下為原書摘文：
【梅爾增強】《聯盟戰棋》釋出 16.5 版本更新：頂裝削弱、世界符文增強
《聯盟戰棋》今（10）日於 PBE 測試服釋出 16.5 版本第二波更新資訊，針對世界符文、頂裝...等 11 種增幅裝置進行平衡改動，16.5 版本預計在 2 月 19 日正式上線。 獲得聖
齊柏林衛星首波影像成果公開！ 高清晰捕捉3縣市+2國家樣貌
台灣第一個自製光學遙測衛星星系福衛八號的首顆「齊柏林衛星」（FS-8A），在去年11/29凌晨2時多升空。經過一連串嚴密的功能驗證、軌道操控作業，以及超過百次的測試取像，今年一月開始正式取像任務，科學
台股新紀元：台積電導演「超級循環」 護國神山的質變：從代工之王到 AI 時代的絕對霸主
近期台股市場的強勁表現，不僅是資金面的推升，更是市場對台積電（TSMC）企業價值進行歷史性「重估」的結果。台積電之所以能展現出「一個人的武林」般的統治力，核心原因在於其角色已出現根本性的質變——它不再僅是循環週期下的晶圓代工廠，而是全球 AI 基礎建設中，無法被繞過的壟斷型基礎設施。
台股週漲1822點 上市公司總市值衝109.5兆創新高
（中央社記者曾仁凱台北11日電）台股金蛇年今天亮麗封關，以創歷史新高的33605.71點作收，本週僅3個交易日，單週大漲1822.79點或5.74%。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值升抵新台幣109兆5367億元，同創新高，較上週大增5兆9159億元。
花蓮慈濟醫院精準醫療 加馬刀完成2千例
不用開刀，也能精準治療腦瘤。被稱為「隔空取瘤」的加馬刀，透過非侵入性的腦部放射手術，為許多腦瘤患者帶來新希望。花蓮慈院自2003年引進至今，已完成兩千例治療，10日舉辦感恩分享會，首位病友也重返醫...
家庭聚餐詐領特別費 前台中地政局長認罪盼緩刑
（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市政府前地政局局長吳存金涉貪污案，她遭指控以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元。台中地院今天首次開庭，她全數認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。
香港福運全城 馬年賀歲盛事精彩熱鬧
農曆新年向來是香港盛大傳統節慶，從年宵花市、黃大仙祠或車公廟祈福、花車巡遊、維港煙花再到賀歲賽馬，連串節目熱鬧又多姿多彩。香港旅遊發展局今年以「福運全城」為主題，邀請世界各地旅客來港賀歲，體驗全城福願處處。
送神日除舊布新 苗栗玉清宮「神明換新衣」
中部中心／邱俊超 苗栗報導今天是農曆24日送神的日子。苗栗玉清宮選在這天，幫廟裡包括，主祀的關聖帝君等十幾尊神像換新衣，頭上冠冕也換新。不只要先擲筊詢問神明是否置辦新衣，幫神明換裝也有「眉角」要注意，一起來看看。金光閃閃的蟒袍新衣，金光耀眼！神明衣裳做工精緻繁複，每件耗時大約一個月才能完成。都說人要衣裝、佛要金裝，過年前，苗栗市玉清宮幫廟裡一到三樓，共十幾尊神明換上全新的衣物和冠冕。苗栗市玉清宮 送神日「神明換新衣」（圖／民視新聞）廟方選定送神日這天，幫廟裡的神像換新衣，距離上次換新裝已經時隔三年，這回都由信徒捐贈，。神明換裝帶來新年新氣象！主祀的關聖帝君神像換上「關公綠」，兩旁分別是亮橘色的灶神以及藍色衣裝的孚佑帝君呂洞賓。幫忙神明換新裝也要注意眉角。圖片註解幫忙神明換新衣的工作人員必須先茹素淨身（圖／民視新聞）過年前，居家除舊布新、廟宇裡神明也要換裝送舊迎新，來年全新（心）發力，神威滿滿祝福。苗栗市玉清宮 送神日「神明換新衣」（圖／民視新聞）原文出處：送神日除舊布新 苗栗玉清宮神明「換新衣、新冠冕」 更多民視新聞報導送神日清屯做錯恐清掉福氣？專家曝「正確整理順序」這時「送神」最有誠意！ 清囤順序與禁忌一次看神明的移動城堡! 民眾直擊"宮廟路上跑":好神奇
黎智英《香港國安法》案件 一張圖看完全過程
香港壹傳媒創辦人黎智英被國安警察抓捕，送上法庭受審，媒體王國崩潰。BBC中文用一張長圖助你瞭解來龍去脈。