春節期間是失智者走失的高峰期！醫揭「6大安心指南」安心過好年
農曆春節將至，9天連續假期為家人團聚帶來珍貴時光，但對失智症家庭而言，過年期間也可能因生活作息改變、親友往來頻繁、環境刺激增加，加上天氣寒冷與人潮移動，使失智者較容易感到混亂不安，甚至提高走失與意外風險，醫師提出6大春節安心叮嚀，與失智者一起平安迎新年。
台灣失智症協會理事長、失智症權威徐文俊表示，失智者因認知功能改變，對環境變動往往需要較多時間適應，年節期間出現情緒或行為改變其實「可以預期」，提醒家屬秉持「年前多一份準備，過年多一份安心」的原則，透過事前規劃活動與照顧人力，並協助親友了解與失智者相處的方式，讓全家平安、溫馨迎新年。
失智者6大春節安心指南
徐文俊說明，春節也是觀察家人健康狀況、加強親情連結的重要時刻，若能及早留意失智症早期徵兆並就醫評估，有助於症狀控制，也能減輕後續照顧負擔。以下提出6大春節安心叮嚀：
1. 安排合適活動，維持參與感
許多失智者平時規律參與社區活動，過年期間若突然中斷，容易感到焦慮或不安。建議家屬陪伴失智者進行簡單、具熟悉感的活動，如散步、打麻將、下棋、唱卡拉OK、寫春聯、包紅包、準備年菜或一起大掃除等。親友及兒孫輩也可協助引導互動，如請失智者指導做年糕、一起看節目或教學影片進行簡單運動，促進情感連結。
2. 多一份體諒，協助調適情緒
失智者看到熟悉親人可能感到開心，也可能一時認不出來。親友應主動自我介紹，避免以「猜猜我是誰」的方式測試記憶，減少其挫折與壓力。若失智者出現不安情緒，應降低人潮與環境刺激，安排安靜、熟悉的空間，由熟悉的照顧者陪伴安撫並轉移注意力，也建議錯開親友拜訪時間，避免過度疲累。
3. 注意飲食與居家安全，降低意外風險
年節飲食豐盛，須留意進食分量與食物型態，避免嗆咳或哽噎。建議以水果取代糖果、餅乾，避免年糕、果凍等高風險食物，也不宜在桌上放置過多零食，以免增加血糖負擔。居家裝飾宜簡化，避免易碎或體積小物品，維持動線清楚與環境安全。
4. 保暖禦寒，善用防走失措施
年節是失智者走失的高峰期，寒冬走失風險更高。家屬應提醒失智者注意保暖，每日出門前拍下當日照片，並在衣物或背包放置聯絡資料。可善用緊急連絡卡、愛心布標、愛的手鍊或定位設備，外出時建議兩人以上陪同。若在公共場所需要協助，可主動向志工或工作人員說明情況。
5. 照顧人力與藥物，務必事先備妥
除了家人親友的支持，符合資格的民眾於春節期間仍可使用長照資源。長照3.0新制已取消失智者年齡限制，只要確診失智症，即可納入長照服務評估。各縣市春節期間仍依據量能提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、喘息及餐飲服務，須提前預約（多數縣市需於2月第1週完成），詳情可撥打1966長照服務專線。
衛生福利部中央健康保險署也公告，慢性病連續處方箋可於春節前兩週提前領藥。過年期間，家屬可協助分藥與紀錄，確保失智者穩定用藥。另衛福部規劃春節期間設置傳染病特別門診
及假日輕症中心（以六都為主），提供輕症醫療服務，以分流急診人潮。
6. 友善從你我做起，讓年節更溫馨
台灣失智症協會秘書長陳筠靜提醒，家屬可事先向較不熟悉失智狀況的親友說明家人的近況，降低相處時可能產生的誤解。外出時，若失智者無法完全配合相關規範，隨身攜帶證明文件，有助於獲得他人理解與協助。也呼籲社會大眾在年節期間多一份體諒與幫忙，共同營造失智友善環境。
春節是關心家人健康的好時機
徐文俊提醒，趁著年假相處時間較多，可多留意家人在料理、書寫或其他熟悉技能上的表現是否出現變化，或是否較容易對周遭人事物感到不安、產生疑心，這些都可能是失智症的早期徵兆。建議持續觀察並記錄相關情況，並至神經科、精神科、記憶門診或失智症門診就醫，或洽詢各地失智症共照中心，及早診斷有助於後續照顧規劃。
徐文俊補充，關於年前準備、防走失資源或相關照顧諮詢，歡迎撥打全國失智症關懷專線0800-474-580（上班日9:00～21:00，由台灣失智症協會專業人員提供服務），祝福所有家庭平安團圓、溫馨迎馬年。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
失智症前兆有哪些？該看哪一科？失智症檢測、新藥費用、治療一次看
《優活問問》失智症新藥誰能用？花百萬治療值得嗎？醫建議先想1件事
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為春節期間是失智者走失的高峰期！醫揭「6大安心指南」安心過好年
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
美光重挫！華邦電力積電等記憶體全走弱 分析師：不急著搶短
美光股價重挫，拖累記憶體族群全面走弱，今（5）日盤中包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及華東（8110）重跌逾半根停板；群聯（8299）、力積電（6770）等10餘檔全面下挫。分析師表示，記憶體族群基本面雖仍強勁，但先前漲幅已大，市場進入利多提前反應的挑剔階段，現階段不宜急著搶短。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。