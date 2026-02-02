春節期間血壓穩定 3大攻略

農曆春節即將到來，聚餐飲酒、熬夜通宵、作息紊亂，往往在短短幾天內同時出現。這些看似歡樂的年節活動，卻正好構成影響血壓、血脂與血管穩定性的「高風險組合」。心臟內科主任施奕仲醫師表示，心血管風險並不只有高血壓族群需留意，短時間內血壓巨幅波動，對心臟與血管造成劇烈衝擊，再加上天冷，民眾較少喝水，水分攝取不足致使血液濃稠度增加，容易誘發突發性腦梗塞、腦出血、心肌梗塞，甚至主動脈剝離等緊急事件。

從生理機制來看，一旦作息節奏被打亂，負責調節血壓與心跳的「自律神經系統」會首當其衝，當自律神經失衡，即使在休息狀態，血壓也可能突然飆高到一五○、一六○mmHg以上，對於已有高血壓或心血管亞健康族群，例如有三高、肥胖、抽菸、不運動等風險因子的民眾來說特別危險。

廣告 廣告

酒精也會加劇這種波動，飲酒初期使血壓上升，過量後又可能造成血管擴張、血壓下降，這種反覆收縮與擴張的波動，亦增加心血管負擔。建議飲酒必須適量，一般成人以烈酒十五-三十ＣＣ、紅酒八十-一二○ＣＣ、啤酒三六○ＣＣ為上限，高風險族群更應該謹慎。

春節期間的家庭互動與角色期待，容易在不知不覺中累積情緒壓力，而情緒波動會直接活化交感神經，使血壓攀升。當情緒壓力、熬夜與飲酒同時存在時，對心血管系統的影響往往呈現加乘，而非單純相加。

建議每天預留十至十五分鐘進行腹式呼吸，當注意力專注在呼吸的起伏節奏時，交感神經活性會逐漸下降，有助於平緩心跳與血壓，成為年節期間穩定情緒與心血管狀態的實用調節方式。練習腹式呼吸時將手放於腹部感受起伏，吸氣（鼻子）讓腹部隆起，吐氣（嘴巴）讓腹部收縮，並讓呼氣時間長於吸氣，如三秒吸、六秒吐，以達放鬆效果。

心血管保健並非僅在寒流來襲或春節長假才需留意，而是一項應落實於日常的健康管理。市面上有許多輕巧的血壓計或穿戴式裝置，無論在家中或外出都能方便記錄數值變化，掌握自身血壓與心跳的健康基礎值，才能在波動發生時及時警覺。

年節期間，為自己設立一個健康門檻，當發現收縮壓比平時數值高出二十mmHg以上，或心跳頻率出現顯著的異常落差，例如比平時心跳高出二十%以上，即代表身體已發出警訊，此時應果斷放下酒杯或通宵聚會，優先選擇休息並調整娛樂活動，這種以客觀數據取代主觀感覺的自我管理，才是對身體負責的展現。