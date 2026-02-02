春節期間醫療服務不中斷 高醫加開彈性門診與傳染病特別門診

威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1 則留言